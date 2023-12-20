Назван продукт, делающий женщин среднего возраста счастливее

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20.12.2023, 23:50, Разное
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Как сообщает издание The Sun, шоколад, в основе которого лежит экстракт какао-бобов, может сделать женщин среднего возраста более счастливыми, что продемонстрировали результаты исследования, проведенного японскими учеными.

Представители Токийского университета уточнили, что в ходе эксперимента одна группа женщин, возраст которых колебался в диапазоне от 40 до 60 лет, употребляли напиток, содержащий какао, в то время как другая получала нечто аналогичное по вкусу, но без какао. Через восемь недель было установлено, что у женщин, употреблявших какао, улучшилось настроение и повысилась степень активности.

Ученые объяснили полученный результат тем, что какао содержит вещества, способные минимизировать риски повреждения клеток, что оказывает позитивное влияние на гормональную функцию и сигналы мозга.      


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