Мнение: Харизма Адониса
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Есть несколько классических сюжетов о влюбленности богини в смертного, который остается к богине равнодушен.
Самый известный сюжет – Афродита (Венера) и Адонис.
Афродита влюбляется в Адониса, а он в нее не очень.
У Овидия Адонис не только почти равнодушен к Афродите, но и влюбляется в Персефону, богиню подземного царства.
У Псевдо-Аполлодора равнодушного Адониса преследует не только Афродита, но и Аполлон (!).
У Г. Гейне Адонис влюблен в себя, а богиня – “сильная женщина”, над чем Гейне подшучивает.
В известном произведении У. Шекспира Адонис не знает как отвязаться от разгоряченной Венеры.
Харизма такой силы как у Адониса вызывает большое любопытство. Не так ли?
К сожалению ни в одном произведении на эту тему, даже в гениальных, практически нет описания этой харизмы, а только впечатление, которое она производит на богиню.
Едва лишь солнце, лик явив багряный,
С зарею плачущей простилось вновь,
Охотиться Адонис стал румяный:
Любил он травлю, презирал любовь.
Его, спеша, Венера настигает,
Как волокита дерзкий, обольщает
И говорит: “О, лучший цвет полей,
Меня прекрасней втрое, несравненный,
Румяней роз, белее голубей,
Укор для нимф, прелестней плоти тленной; 10
Природа предрекла, создав тебя:
Лишь ты умрешь, погибнет мир, любя”.
Это Шекспир (в переводе И. Курошевой)
На небо тоже нейдет; предпочтен даже небу Адонис.
С ним она всюду, где он. Привыкшая вечно под тенью
Только лелеять себя и красу увеличивать холей,
С ним по горам и лесам, по скалам блуждает заросшим,
С голым коленом, подол подпоясав по чину Дианы;
А это Овидий (в переводе С. Шервинского)
Афродита как будто утратила пол, не то что божественную мудрость, став минусом в большом дисбалансе. Она обольщает Адониса как “волокита”, точнее тщетно пытается обольстить, воспевая ему гимны, и таскается за ним всюду, хотя он не обращает на нее внимания и увлечен охотой.
Всем читателям знаком еще один сюжет.
Хозяйка Медной Горы и Данила-мастер. Не богиня, но титанида или подобное хтоническое существо.
Хотя Хозяйка ведет себя куда сдержанней Афродиты, очевидно, что и она влюблена в смертного.
У Бажова мы тоже не получаем описаний харизмы Данилы, мы знаем только, что он талантливый мастер и возможно очаровал Хозяйку Горы этим. Дальше был Степан, и история любви с Хозяйкой, подобная этой.
Снежную королеву и Кая можем не вспоминать, хотя и там титанида явно неравнодушна к мальчику, а он – с ней лишь потому, что остыл к близким, к своей подружке Герде, и увлекает его только красота ледяных кристаллов.
Все сказки, где хтоническая бессмертная дева влюбляется в смертного юношу, во всяком случае все истории Венеры и Адониса, восходят к одному древнему мифу.
Это шумерский миф, известный с протописьменных времен, то есть примерно 4 тысячи лет до нашей эры.
Это миф о Думузи и Инанне. Инанна, она же Иштар аккадцев, она же Астарта финикийцев, она же Афродита греков и Венера римлян, у шумеров была богиней любви, войны и хозяйкой подземного мира, то есть Афродитой, Афиной и Персефоной в одном лице. Греки в ее ведомстве оставили только любовь и красоту.
Миф о смертном пастухе Думузи и влюбленной богине Инанне, уговаривавшей его жениться на ней, очень интересен для нас, потому что, несмотря на древность, в нем мы можем найти описания и даже механизм харизмы Думузи.
До курса не буду рассказывать, что это такое. Сначала участники на курсе попробуют освоить кое-какие навыки. Но относиться стоит критически, вряд ли удастся сразу серьезно продвинуться в этом. Скорее – получить направление. После курса обсудим харизму Думузи протоАдониса и его энергетический капитал.
А пока, чтобы не мучило любопытство, предлагаю прочитать и обсудить одну интереснейшую средневековую поэму, настоящий шедевр рыцарской литературы.
Она хорошо сохранилась и имеет вполне современный и динамичный сюжет.
Де Труа Кретьен “Ивэйн, или рыцарь со львом”.
В этой истории нет богини, но есть рыцарь-рыбак, которому помогает рыбачка очаровать свою Госпожу и подрастить ту самую харизму.
История длинная, но интересная и в ней подробно описана рыбалка.
Прочитайте ее, а потом предметно обсудим.
Но если кто-то вдруг прочитает быстро или раньше читал и помнит, пишите в комментариях сразу свои мысли о рыбалке.
Источник: Эволюция
Смотреть комментарии → Комментариев нет