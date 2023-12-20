 

Мнение: Харизма Адониса

20.12.2023, 22:43, Разное
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Есть несколько классических сюжетов о влюбленности богини в смертного, который остается к богине равнодушен.

Самый известный сюжет – Афродита (Венера) и Адонис.

Афродита влюбляется в Адониса, а он в нее не очень.

У Овидия Адонис не только почти равнодушен к Афродите, но и влюбляется в Персефону, богиню подземного царства.

У Псевдо-Аполлодора равнодушного Адониса преследует не только Афродита, но и Аполлон (!).

У Г. Гейне Адонис влюблен в себя, а богиня – “сильная женщина”, над чем Гейне подшучивает.

В известном произведении У. Шекспира Адонис не знает как отвязаться от разгоряченной Венеры.

Харизма такой силы как у Адониса вызывает большое любопытство. Не так ли?

К сожалению ни в одном произведении на эту тему, даже в гениальных, практически нет описания этой харизмы, а только впечатление, которое она производит на богиню.

Едва лишь солнце, лик явив багряный,
С зарею плачущей простилось вновь,
Охотиться Адонис стал румяный:
Любил он травлю, презирал любовь.
Его, спеша, Венера настигает,
Как волокита дерзкий, обольщает

И говорит: “О, лучший цвет полей,
Меня прекрасней втрое, несравненный,
Румяней роз, белее голубей,
Укор для нимф, прелестней плоти тленной; 10
Природа предрекла, создав тебя:
Лишь ты умрешь, погибнет мир, любя”.

Это Шекспир (в переводе И. Курошевой)

На небо тоже ней­дет; пред­по­чтен даже небу Адо­нис.
С ним она всюду, где он. При­вык­шая веч­но под тенью
Толь­ко леле­ять себя и кра­су уве­ли­чи­вать холей,
С ним по горам и лесам, по ска­лам блуж­да­ет зарос­шим,
С голым коле­ном, подол под­по­я­сав по чину Диа­ны;

А это Овидий (в переводе С. Шервинского)

Афродита как будто утратила пол, не то что божественную мудрость, став минусом в большом дисбалансе. Она обольщает Адониса как “волокита”, точнее тщетно пытается обольстить, воспевая ему гимны, и таскается за ним всюду, хотя он не обращает на нее внимания и увлечен охотой.

Всем читателям знаком еще один сюжет.

Хозяйка Медной Горы и Данила-мастер. Не богиня, но титанида или подобное хтоническое существо.

Хотя Хозяйка ведет себя куда сдержанней Афродиты, очевидно, что и она влюблена в смертного.

У Бажова мы тоже не получаем описаний харизмы Данилы, мы знаем только, что он талантливый мастер и возможно очаровал Хозяйку Горы этим. Дальше был Степан, и история любви с Хозяйкой, подобная этой.

Снежную королеву и Кая можем не вспоминать, хотя и там титанида явно неравнодушна к мальчику, а он – с ней лишь потому, что остыл к близким, к своей подружке Герде, и увлекает его только красота ледяных кристаллов.

Все сказки, где хтоническая бессмертная дева влюбляется в смертного юношу, во всяком случае все истории Венеры и Адониса, восходят к одному древнему мифу.

Это шумерский миф, известный с протописьменных времен, то есть примерно 4 тысячи лет до нашей эры.

Это миф о Думузи и Инанне. Инанна, она же Иштар аккадцев, она же Астарта финикийцев, она же Афродита греков и Венера римлян, у шумеров была богиней любви, войны и хозяйкой подземного мира, то есть Афродитой, Афиной и Персефоной в одном лице. Греки в ее ведомстве оставили только любовь и красоту.

Миф о смертном пастухе Думузи и влюбленной богине Инанне, уговаривавшей его жениться на ней, очень интересен для нас, потому что, несмотря на древность, в нем мы можем найти описания и даже механизм харизмы Думузи.

До курса не буду рассказывать, что это такое. Сначала участники на курсе попробуют освоить кое-какие навыки. Но относиться стоит критически, вряд ли удастся сразу серьезно продвинуться в этом. Скорее – получить направление. После курса обсудим харизму Думузи протоАдониса и его энергетический капитал.

А пока, чтобы не мучило любопытство, предлагаю прочитать и обсудить одну интереснейшую средневековую поэму, настоящий шедевр рыцарской литературы.

Она хорошо сохранилась и имеет вполне современный и динамичный сюжет.

Де Труа Кретьен “Ивэйн, или рыцарь со львом”.

В этой истории нет богини, но есть рыцарь-рыбак, которому помогает рыбачка очаровать свою Госпожу и подрастить ту самую харизму.

История длинная, но интересная и в ней подробно описана рыбалка.

Прочитайте ее, а потом предметно обсудим.

Но если кто-то вдруг прочитает быстро или раньше читал и помнит, пишите в комментариях сразу свои мысли о рыбалке.

Источник: Эволюция


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