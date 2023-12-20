Мнение: Подарок?

В день чекиста ФСБ проинформировала об изъятии 673 кг кокаина.

Дурь доставили в Москву из Латинской Америки. В столице России кокаин перегрузили в автомобили, на которых преступники и планировали доставить кокаин в Европу. Но наркомафии не фартануло.

«В результате комплексной проверки информации оперативными подразделениями установлены двое граждан России, прибывших в Московский регион из приграничных субъектов специально для проведения многоэтапной наркоакции. Их задача заключалась в получении в Москве ранее доставленной в нашу страну особо крупной партии кокаина, а также транспортировка наркотиков к месту последующего контрабандного вывоза в государства Европейского Союза» – написано в сообщении ФСБ.



отсюда.

Интересно, как кокаин попал в Москву? На борту самолета?

И почему наркомафия выбрала такой сложный маршрут? Почему кокаин первоначально доставили в Москву, а отсюда в Европу решили везти на автомобилях? Через границы, где сейчас, в условиях санкций, очень жесткий режим проверок….

Подозреваю, что ФСБ чего-то недоговаривает. Может, кокаин предназначался не для Европы, а для потребителей в России? И ФСБ решило сделать роскошный Новогодний подарок российским оптовикам? И гуманно не задерживать российских воротил наркобизнеса при получении груза?

PS Почему-то вспомнился оправдательный приговор, вынесенный по делу о контрабанде в Россию 472 килограмма кокаина.

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Переживаю, как бы дело об изъятии 673 кг кокаина тоже не закончилось оправдательным вердиктом.

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