 

NASA: кот Татерс стал героем исторического испытания космической лазерной связи

20.12.2023, 13:07, Разное
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Специалисты из Лаборатории реактивного движения НАСА в США добились исторического прорыва в области космической связи, передав видеоролик с дальности в 31 миллион километров – это примерно в 80 раз больше расстояния между Землей и Луной. Данный файл был отправлен с космического аппарата “Психея” с использованием лазерной технологии, сообщается на официальном веб-сайте космического агентства.

Главным героем 15-секундного видео стал рыжий кот по имени Татерс, который принадлежит одному из сотрудников JPL. В этом видеоролике была запечатлена игра питомца с лазерной указкой.

Видеосигналу потребовалась всего 101 секунда, чтобы достичь Земли, после чего он был успешно принят телескопом Хейла в Паломарской обсерватории Калифорнийского технологического института в Сан-Диего. Затем данные были переданы по широкополосной сети со скоростью 267 мегабит в секунду в Лабораторию реактивного движения.

Представители НАСА подчеркнули, что это событие знаменует исторический момент в развитии лазерной связи, что позволит передавать данные из глубокого космоса на порядок быстрее, чем это делают современные радиочастотные системы.

Руководитель проекта по разработке электронных приемников в Лаборатории реактивного движения Райан Рогалин подчеркнул: “Несмотря на многомиллионное расстояние, данные были переданы быстрее, чем большинство широкополосных интернет-соединений. Фактически, после приема файла на Земле в Паломарской обсерватории, он добирался до офиса JPL с меньшей задержкой, чем если бы шел через пространство”.


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