Директор Zecurion Раевский: запрашивающие доступ к микрофону приложения опасны

Генеральный директор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский предостерегает от потенциальных угроз, связанных с запросами доступа к микрофону со стороны приложений. Они могут скрывать потенциальные опасности для телефона пользователя.

Эксперт рассказал, что даже кажущиеся абсолютно законными приложения могут скрыто выполнять функции шпионажа, сохраняя все записи с микрофона без согласия пользователя. Он подчеркнул, что проблема заключается в том, что человек не всегда может точно определить, как приложение использует микрофон, исходя из его заявленных целей.

Раевский советует быть осторожными и избегать установки ненужных приложений, чтобы снизить риски. Он также обратил внимание на то, что современные смартфоны стали менее уязвимыми для программ-шпионов.

Тем не менее эксперт отмечает, что на старых кнопочных телефонах такие вторжения могут быть проще из-за их более простой структуры и доступности для недобросовестных лиц.

Игорь Семеновский, юрист и старший преподаватель Финансового университета при правительстве РФ, предупреждает о новой схеме обмана россиян, в которой мошенники предлагают установить приложение “Банкноты Банка России” для проверки подлинности купюр, но вместо этого отправляют ссылку на фальшивую программу для кражи денег. При скачивании такого вирусного софта следует сразу же обращаться в банк.

Эксперты подчеркивают, что необходимо быть бдительными и осторожными при установке приложений, чтобы избежать потери конфиденциальной информации и денег.