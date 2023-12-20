Смольный научит петербуржцев уворачиваться от падающих ледяных глыб

По многочисленным просьбам горожан в Смольном разработали эффективный механизм борьбы с ростом травматичности в период стабильного снежного и ледяного покрова.

По личному распоряжению губернатора Александра Беглова муниципальные власти совместно со специалистами МЧС проведут для петербуржцев бесплатные тренинги, где обучат горожан уклоняться от падающих с крыш ледяных глыб и сосуль. Опытные инструкторы также расскажут, как правильно падать во время гололедицы, чтобы не повредить жизненно важные органы.

– Несмотря на переполненность травмпунктов и соответствующих больничных отделений зимой, следует отметить, что большинство горожан отлично переносят зиму и такие условия, а к потерпевшим относится абсолютное меньшинство, – рассказал представитель Смольного. – Лучше всего вообще не выходить на улицу в такие дни, но если уже вышли, то необходимо быть внимательными, посмотреть на крышу и оценить ситуацию. Главная причина травм зимой – внезапность столкновения ледяных объектов с телами невнимательных граждан.

В Смольном добавили, что продолжат борьбу с сосульками, сугробами и гололедицей – для этой цели закуплено около тысячи лазерных указок. Тем не менее, чиновники подчеркнули, что «Санкт-Петербург слишком большой город и поэтому решить проблему полностью не представляется возможным».

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