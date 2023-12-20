 

Минюст США: создан инструмент для нейтрализации атак хакерской группы BlackCat

20.12.2023, 9:30, Разное
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Министерство юстиции США взяло под свой контроль веб-сайт группы хакеров-вымогателей BlackCat, также известной как ALPHV или Noberus, которых подозревают в участии в кибератаках на крупные компании в США и Европе, говорится в официальном заявлении ведомства.

В рамках операции Федеральное бюро расследований разработало программу для расшифровки данных, заблокированных хакерами, что позволило более чем 500 потерпевшим от атак BlackCat восстановить доступ к своим системам. Представители министерства заявили, что группу BlackCat можно считать ликвидированной.

BlackCat начала свою деятельность в 2021 году, взламывая компьютеры и шифруя информацию, после чего требовала выкуп в криптовалюте за разблокировку, угрожая обнародованием украденных документов.

Группа BlackCat также была ответственной за взлом, затронувший крупнейшую больничную группу Великобритании, Barts Health NHS Trust. В 2022 году хакеры напали на энергетический сектор, а их целью стали Creos Luxembourg, базирующийся в Люксембурге поставщик газа и энергии, а также его материнская компания Encevo SA.

В 2023 году BlackCat взяла на себя ответственность за атаки на несколько крупных казино в Лас-Вегасе.

Согласно отчету калифорнийской компании по кибербезопасности Unit 42, члены BlackCat общаются на русском языке, а их методы отличаются инновационностью и изобретательностью.


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