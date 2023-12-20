Apple разрабатывает iPad и MacBook с гибкими OLED-экранами

Как сообщает издание Nikkei Asia, компания Apple планирует внести достаточно серьезные изменения в iPad и MacBook будущих поколений, что может серьезно повлиять на рынок электроники.

В данном случае речь идет о переводе новой продукции на OLED-дисплеи, причем iPad Pro оснастят премиальными матрицами уже в грядущем году, в то время как в случае с ноутбуками появление новых экранов ожидается не ранее второй половины 2025 года.

Переход Apple на относительно большие OLED-матрицы встряхнет рынок электроники, прежде всего усилив позиции производителей экранов в лице Samsung Display, LG Display и BOE, в то время как JDI, Sharp, AUO и Innolux, решившие не делать ставку на более дорогую технологию производства, рискуют понести большие убытки.