Камера Samsung Galaxy S23 FE снимает на уровне Pixel 6 и iPhone 12 Pro

Как сообщают представители фотолаборатории DxOMark, оценившие камеры Samsung Galaxy S23FE, они обладают достаточно высокой степенью качества, уточнив, что в общем зачете смартфон получил 127 баллов.

Полученный результат находится на одном уровне с показателями, продемонстрированными такими мобильными устройствами, как Google Pixel 6, Galaxy Z Flip5 и iPhone 12 Pro, а выше расположились лишь Google Pixel 7 и Pixel 7a, занявшие первую и вторую позиции соответственно.

Больше всего эксперты оценили видеосъемку модели от Samsung, дав 131 бал и подчеркнув, что качество стабилизации кадра сопоставимо со многими флагманами. За фото и зум Samsung S23 FE получил 124 и 123 балла, а меньше всего, а именно 50 баллов, эксперты присудили смартфону, стоимость которого в США составляет 45 тысяч рублей, за портретный режим съемки.