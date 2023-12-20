 

Apple оснастит iPhone 17 Pro камерой с 10-кратным оптическим зумом

20.12.2023, 3:31, Разное
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Как сообщает издание Wccftech, компания Apple планирует дополнить камеру iPhone 17 Pro тетрапризмой с 10-кратным оптическим увеличением изображения.

Обозреватели отмечают, что Apple намеревается сменить поставщика оптики для камеры iPhone, сместив фокус внимания с компании LG Innotek, производившей линзы для iPhone 15 Pro Mas, в сторону китайской фирмы ICT, входящую в структуру Luxshare.

Информация о сроках появления камеры с 10-кратным оптическим зумом пока отсутствует, но есть мнение, что это произойдет одновременно с выходом iPhone 16 Pro и 16 Pro Max, которые, если верить слухам, оснастят модернизированной тетрапризмой из iPhone 15 Pro Max с пятикратным увеличением.         


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