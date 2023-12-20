Мнение: Бремя выбора

Вспомнился старый добрый анекдот про миллионера, который выбирал себе жену. Звучал так: захотел миллионер жениться, а было у него три бабы на примете. Но как выбрать?! Решил он устроить им испытание. Раздал каждой по 10 тысяч долларов, дал неделю и сказал: кто из вас лучше всего моими деньгами распорядится, на той и женюсь!

Ну, первая все 10 тысяч вложила в себя: купила самые лучшие и самые дорогие духи, средства для макияжа, краски, лаки, перстни, кольца, цепочки, браслеты, лучшее французское белье, лучшее постельное белье, самое красивое платье от Диора, сделала себе у лучших мастеров пирсинг, лифтинг и скраббинг, постригла ногти на ногах – и сказала: я вложила деньги все в себя, чтобы у тебя, лучшего мужчины на земле, была самая роскошная женщина!

Ну, ок.

А вторая все деньги вложила, наоборот, в самого миллионера: купила ему горный велосипед, горные лыжи, 10 упаковок виагры, бритву и станок, лучшее мужское белье, запас шин для его ауди, витамины, гантели, годовой абонемент в лучший фитнес-зал – в общем, тоже все потратила до копейки. Потому что, говорит, мой мужчина всегда должен быть окружен и заботой, мне на него ничего не жалко!

Ну и, наконец, третья оказалась самой ушлой – она вс 10 тыс. долл. отнесла на фондовый рынок. Купила самых недооцененных акций и облигаций, сыграла на повышение, потом зашортилась, потом вышла в кэш – в общем, всего за неделю превратила 10 тыс. долл. в 20 тысяч. И принесла всё ему вот тебе 20 тыс., делай с ними что хошь.

Посмотрел на всё это миллионер, вздохнул, закручинился… и женился в итоге на той, у кого грудь была выше и пышнее.