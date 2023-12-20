Установлена связь между дополнительным сном в выходные и риском инсульта

Как сообщает издание Daily Mail, добавление нескольких часов ко сну в выходные дни позволит минимизировать степень вероятности как непосредственно сердечного приступа, так и других заболеваний, относящихся к категории сердечно-сосудистых.

В ходе исследования, проведенного учеными Китайского Нанкинского медицинского университета, было установлено, что у тех, кто испытывал дефицит сна в течение рабочей недели, а в субботу и воскресенье пытавшихся компенсировать упущенное, риск сердечного приступа снижался на 63%, в то время как участники эксперимента, не уделявшие внимание дополнительному сну, степень риска развития сердечно-сосудистых заболеваний повышали.

С целью профилактики подобных заболеваний, отмечают врачи, следует спасть в диапазоне от семи до восьми часов в сутки, компенсируя накопившийся дефицит в выходные.