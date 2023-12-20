Ученые выяснили, что мужчинам следует отказаться от алкоголя задолго до зачатия

Как сообщает издание Andrology, американские ученые, представляющие Техасский университет, установили, что мужчинам, планирующим зачать ребенка, следует воздерживаться от алкоголя в течение более длительного срока, чем считалось ранее.

В ходе исследования было установлено, что алкоголь следует прекратить принимать 90 дней до зачатия, учитывая то обстоятельство, что на появление новых сперматозоидов требуется 60 дней, а еще 30 дней отводится на полное восстановление организма, в то время как ранее считалось, что достаточно срока в 45 дней.

Ученые отмечают, что спиртное может привести к развитию алкогольного синдрома плода, характеризующегося отставанием ребенка как в физическом, так и в психическом развитии, а также врожденными пороками сердца и другими аномалиями.