 

Эксперт Воронцова рассказала о втором буме лекарств на основе клеток

20.12.2023, 1:10, Разное
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Как заявила ведущий научный сотрудник НМИЦ Эндокринологии Минздрава РФ Мария Воронцова, в настоящее время, учитывая накопление достаточного объема знаний о плюсах и минусах препаратов на основе клеток, наблюдается второй бум вокруг этих технологий.

Уточнив, что в рамках первого бума ученые еще не обладали достаточными знаниями о соотношении возможной пользы и степени риска, в связи с чем мировая общественность относилась к подобным лекарством с опаской, эксперт подчеркнула, что данная технология ожидала своего часа.

Добавив, что рынок подобных препаратов ежегодно растет, Воронцова пояснила, что при помощи секретома, представляющего собой содержимое на основе молекул и выделяемого живыми клетками с целью «общения» друг с другом, сейчас можно восстановить функции конкретных органов человека.   


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