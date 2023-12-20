В РФ представили безопасный смартфон «Р-ФОН»

Научно-технический центр информационных технологий «РОСА», входящий в структуру холдинга АО «Рутек», представил антишпионский смартфон «Р-ФОН» с предустановленной операционной системой «РОСА-Мобайл».

Мобильное устройство оснащено 6,7-дюймовым AMOLED_дисплеем с разрешением Full HD+ и поддержкой частоты 120 Гц. В смартфоне установлен процессор MediaTek Helio G99, восемь гигабайт оперативной и 128 гигабайт внутренней памяти. Представители НТЦ ИТ РОСА отмечают, что драйверы для компонентов устройства создавались российскими инженерами, что исключает наличие системных уязвимостей.

Все компоненты «Р-ФОН», как подчеркнул генеральный директор АО «Рутек» Дмитрий Иванников, зарубежные, пояснив, что российские специалисты отвечали исключительно за монтаж и операционную систему. Стоимость аппарата, который должен поступить в продажу в начале 2024 года, не раскрывается.