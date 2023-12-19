Рупор кремлевской пропаганды: Путин о ходе СВО.

Путин о ходе СВО.

1. Россия не собирается отказываться от своих целей СВО.

2. Запад продолжает вести против России гибридную войну и наращивает у границ РФ силы США и НАТО.

3. Запад врет на каждом шагу. С расширением НАТО Россию обманули.

4. Российская армия владеет инициативой в зоне СВО. Попытки нанести военное поражение России провалились. Прежде всего из-за русского солдата.

5. Выполнение Гособоронзаказа в 2023 году будет 98%. Необходимо наращивать производство дронов и высокоточных боеприпасов.

6. Угрозу дронов нельзя недооценивать. Необходимо улучшать работу ПВО и совершенствовать средства защиты от дронов.

7. Роль российской ядерной триады существенно выросла.

8. Война на Украине разрушила миф о неуязвимости западной техники. Полученный на Украине опыт необходимо использовать при обучении войск.

9. ВПК добился прорыва в ряде областей, закупки военной техники для фронта растут, необходимо оперативно реагировать на потребности действующей армии.

10. Снабжение российских войск за последний год улучшилось. Важную роль играют волонтеры помогающие армии.

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