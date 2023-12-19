 

Рупор кремлевской пропаганды: Путин о ходе СВО.

19.12.2023, 21:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Путин о ходе СВО.

1. Россия не собирается отказываться от своих целей СВО.

2. Запад продолжает вести против России гибридную войну и наращивает у границ РФ силы США и НАТО.

3. Запад врет на каждом шагу. С расширением НАТО Россию обманули.

4. Российская армия владеет инициативой в зоне СВО. Попытки нанести военное поражение России провалились. Прежде всего из-за русского солдата.

5. Выполнение Гособоронзаказа в 2023 году будет 98%. Необходимо наращивать производство дронов и высокоточных боеприпасов.

6. Угрозу дронов нельзя недооценивать. Необходимо улучшать работу ПВО и совершенствовать средства защиты от дронов.

7. Роль российской ядерной триады существенно выросла.

8. Война на Украине разрушила миф о неуязвимости западной техники. Полученный на Украине опыт необходимо использовать при обучении войск.

9. ВПК добился прорыва в ряде областей, закупки военной техники для фронта растут, необходимо оперативно реагировать на потребности действующей армии.

10. Снабжение российских войск за последний год улучшилось. Важную роль играют волонтеры помогающие армии.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.12 / Стоимость iPhone SE 3 в РФ снизилась до 40 тысяч рублей

19.12 / Мнение: Отдельный кран в коммуналке, отношение европейцев к евроремонту и разорение городов из-за удалёнки

19.12 / Минимум усилий и продуктов: макияж француженки – эффектный тренд

19.12 / Скандалы: «Не принимал выбор дочери, но понимал — если помешаю, будет хуже»

19.12 / Мнение: О петле для россиян… Но ведь сами виноваты?

19.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Шойгу о ходе СВО

19.12 / ЕС продлевает меры регулирования цен на энергоносители до конца 2024 года

19.12 / Мнение: Нашествие гибридных суперсвиней, геном волшебных грибов и отчего вымерли мамонты

19.12 / Мнение: Когда капитулирует Украина?

19.12 / Скандалы: Замена прописки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика