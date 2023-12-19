Стоимость iPhone SE 3 в РФ снизилась до 40 тысяч рублей

Как сообщает издание Hi-Tech Mail.Ru, iPhone SE 3, представленный в РФ в 2022 году, сейчас можно приобрести за 40 тысяч рублей, в то время как изначально стоимость мобильного устройства от Apple колебалась в диапазоне от 50 до 70 тысяч рублей.

Аппарат оснащен 4,7-дюймовым IPS-дисплеем, процессором Apple A15 Bionic, четырьмя гигабайтами оперативной памяти, одинарной камерой с разрешением 12 мегапикселей, стереодинамиками и встроенным в кнопку Home дактилоскопическим сенсором. Объем встроенной памяти может составлять от 64 до 256 гигабайт, причем iPhone SE 3 поддерживает обновление до самой актуальной версии iOS на конец текущего года.

Обозреватели отмечают: «Это современный гаджет Apple, который сохранил культовый дизайн старичков «яблочного» бренда. Когда он только появился на российском рынке, его продавали за безумные деньги».