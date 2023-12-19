Мнение: Когда капитулирует Украина?

Прочитал стенограмму выступления президента России Владимира Путина на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

И понял, что ситуация напряженная, но «наши войска владеют инициативой… мы делаем то, что считаем нужным, то, что хотим».

И это несмотря на то, что «Запад продолжает вести против России гибридную войну, активно снабжает киевский режим развединформацией в режиме реального времени, направляет военных советников, передаёт современные системы вооружений, в том числе высокомобильные реактивные системы залпового огня, ракетные комплексы большой дальности, кассетные боеприпасы, а также большое количество новых беспилотных летательных аппаратов. Планирует передать Украине, как мы знаем, и многофункциональные истребители F-16: подготовка пилотов на Западе ведётся.За последнее время резко выросла и активность военного блока НАТО в целом. К нашим границам переброшены значительные силы из США, в том числе авиатехника. Увеличилась численность войск Альянса в Восточной и Центральной Европе. Финляндию, как мы знаем, уже втянули в НАТО, планируется вступление Швеции. Фактически это означает очередной этап приближения Альянса к нашим границам» (отсюда, оттуда же и фотография).

Но Владимир Путин заверил: «…Запад от своей стратегии сдерживания России и от своих агрессивных целей на Украине не отказывается. Что же, и мы от своих целей специальной военной операции отказываться не собираемся».

И ни слова о самой возможности переговоров о мире. С Украиной или с Западом, который «продолжает вести против России гибридную войну, активно снабжает киевский режим…».

Выходит, что в обозримом будущем капитуляции Украины уже никто не ждет? Боевые действия будет продолжаться еще долго?

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