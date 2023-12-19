Скандалы: Замена прописки

Немецкий Bosch готов продать российские активы туркам

Производитель бытовой техники Bosch продаст свои российские заводы турецкому инвестфонду Can Holding. Эксперты aif.ru объяснили, почему турки смогли обыграть китайцев на нашем поле.

Турция ближе

«Bosch находится на финальной стадии продажи своих заводов в Стрельне под Санкт-Петербургом», — рассказал «Ъ» учредитель производителя бытовой техники Jackys Гусейн Иманов. По его информации, китайский производитель техники Hisense вышел из переговоров, так как турецкий инвестиционный фонд Can Holding «предложил вдвое больше». Источник издания, знакомый с ходом переговоров, уточнил, что Can Holding планирует начать в России производство холодильников, стиральных машин и встраиваемой техники под собственными брендами (Awox, Seikon, Telefox, Energia и другие), а также предоставлять мощности в качестве контрактного производства другим поставщикам. Участники рынка согласны с оценками источника.

Чья ставка выше

«Вполне возможно, владельцы Bosch действительно не сошлись в цене с возможными претендентами из КНР. В то же время нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что немецкое руководство, взвешивая все „за“ и „против“, опасалось попадания применяемых на предприятиях Bosch технологий в руки китайских конкурентов, — предполагает промышленный эксперт Леонид Хазанов. — Также не стоит забывать, что многие предприятия в Турции создавались в кооперации с европейскими партнерами, и поэтому последним проще иметь дело с игроками из нее: понятно, чего ждать, учитывая разницу в менталитетах представителей китайского и турецкого бизнеса».

Теперь же перед Can Holding стоит задача по обеспечению стабильной загрузки его российских активов и продаж их продукции. Думаю, принципиальных изменений в их работе в ближайший год не случится, серьезных кадровых перестановок тоже не будет. Зато будут сохранены заводы, имеющие важное значение для отечественной индустрии по производству бытовой техники.

В разные корзины

«Если говорить в принципе, то нам любой исход сделки был изначально невыгоден — сегодня так или иначе придется заново выстраивать ранее налаженную логистику и производство, — считает политолог Сергей Маркелов. — Но если сравнивать два варианта, то переход российских мощностей Bosch турецким партнерам выглядит для России более предпочтительным. В этом случае работает принцип „не класть все яйца в одну корзину“. Мы и так слишком много позволили перевести под контроль китайцев — взять, к примеру, отечественный автопром. К тому же у Турции более короткое логистическое плечо, что позволяет экономить на транспортировке, и вообще, — они научились делать бытовую технику профессионально и на качественном уровне, мало уступающем европейскому».

Сергей Куликов

Оригинал материала: “АиФ.ru”