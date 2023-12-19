В Абхазии нашли считавшуюся утраченной коллекцию спорткаров Сталина

На берегу озера Рица в Абхазии найдена личная коллекция спортивных автомобилей Иосифа Сталина, ранее считавшаяся утраченной.

Как оказалось, машины с 1954 года стояли в подземном бункере, построенном ещё в конце 1940-х на случай полномасштабной войны с США.

Скорее всего их перепрятал один из подручных Лаврентия Берии, который в том же году смог бежать в Великобританию при помощи MI6. На эту службу, как известно, к началу 1950-х работал уже весь аппарат Берии. До 1990-х за автомобилями следили, причём в годы перестройки минимум 4 экземпляра тайно вывезли паромами в Турцию и продали на аукционах. После этого хранилище по неизвестным причинам оказалось заброшенным.

В бункере найдены в общей сложности 15 автомобилей, включая эксклюзивные, изготовленные для Сталина в единичных экземплярах за государственный счёт. Один из них был заказан через подставных лиц у фирмы DeSoto в 1942 году. Из-за сырости все машины за 30 лет пришли в полную негодность – они буквально рассыпаются при прикосновении. Тем не менее, учитывая, насколько редкие экземпляры представлены в сталинском гараже, реставраторы и коллекционеры всё равно заинтересованы в его приобретении.

– Сталин был известным любителем полихачить, но советские ЗИСы он не уважал – не те скорости, не те мощности, – рассказывает историк Сергей Асланян. – Зато у него было болезненное пристрастие к американскому автопрому и вообще к американскому образу жизни. Кока-кола, роскошные восьмицилиндровые купе, вестерны про грабителей банков – он это очень любил. Машины, конечно, записывались на его охранника Николая Власика, а точнее, на его сына Валерия. И в те годы если бы журналисты как-то разузнали о такой коллекции, было бы готовое оправдание – мол, золотая молодёжь, сами понимаете.

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