Мнение: О гигантской катастрофе… Что скрыто за сухими сводками новостей?

Ну что, сограждане, надеялись проскочить на тоненького? Верили, что всё «авось обойдётся»?

Тогда у меня для вас пренеприятнейшие известия.

Ну, точнее, не у меня лично — я всего лишь глашатай, — а вот статистика свидетельствует точно. Он, этот ловкий северный пушной зверёк, таки явился, не запылился. И властно расположился в одном руководящем кресле…

…на улице Намёткина в Москве. А для полной уверенности, что он здесь навсегда — ещё и в питерском «Лахта-Центре».

Но сначала — #новость.

Совет директоров «Газпрома» на сегодняшнем заседании принял решение сократить планируемые инвестиции до 1,6 трлн руб. прости 2 трлн руб. в 2023 году. То есть, инвестпрограмма на 2024 год сократилась на 20% по сравнению с предыдущим годом. Руководящий орган «Газпрома» также не дал рекомендацию по дивидендам. И это плохо не только для его акционеров.

Российский газовый гигант пошёл на такие меры не от хорошей жизни. Согласно данным таможенной статистики, по итогам января — ноября 2023 года выручка от экспорта газа сократилась втрое. Об этом — также сегодня — сообщил временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы РФ Руслан Давыдов. «Поставки газа сократились в стоимостном выражении на 69%, а в физическом объеме — на 34% по сравнению с прошлым годом», — отчитался он в интервью телеканалу «Россия 24».

И если финансовая часть этой новости объяснима — после решения ЕС отказываться от российского «голубого топлива» #цены на него существенно отошли от прошлогодних экстремумов, то падение физических объёмов стало прямым следствием потери европейского рынка. И её никак не компенсировать поставками в другие страны.

«Если говорить об энергоносителях, то наши главные страны, куда мы экспортируем свои энергоносители, — это #Китай, Индия, Турция, страны ЕАЭС и те страны, которые мы называем дружественными, опорными странами, основными странами», — рассказал Руслан Давыдов.

Правда, на китайском направлении остаётся закавыка. Несмотря на солидные скидки и настойчивое лоббирование Пекин не собирается помогать Москве. Попытки договориться о строительстве новой трубы «Сила Сибири-2» мощностью 50 млрд кубометров в год пока успехом не увенчались. Хотя президент РФ Владимир Путин дважды за год встречался с председателем КНР Си Цзиньпином и предлагал тому в пять раз увеличить импорт российского газа, Пекин так и не подписал контракт, жизненно необходимый «Газпрому». По данным The Sourth China Morning Post, камнем преткновения стала цена: уже покупающий российский газа вдвое дешевле, чем Турция и Европа, Китай рассчитывает на новые скидки, а кроме того, не желает вкладывать ни юаня в строительство. Многомиллиардный счет за трубопровод, по идее Пекина, должен полностью оплатить «Газпром».

Но как мы видим по решению Совета директоров, госкорпорация, оперирующая крупнейшими в мире доказанными запасами газа, едва ли может позволить себе новый мегапроект. За год, завершившийся 30 июня 2023 года, «Газпром» получил практически триллион рублей чистого убытка, оказался в состоянии кассового разрыва и был вынужден потратить две трети запасов наличных на счетах. Добыча «Газпрома» по итогам первого полугодия рухнула на четверть по сравнению с прежними уровнями — рекордно в истории отечественной газовой промышленности. А К 2025 году газовая монополия потеряет ещё триллион рублей из-за снижения выручки, увеличения налоговой нагрузки и необходимости оплачивать программу газификации.

Остаётся, правда, ещё один путь. Не платить дивиденды и поднять внутренние цены на газ, в том числе для населения. Это, конечно, и #промышленность поставит под удар, но тут каждый сам за себя. А #бюджет теперь ещё долго будет нести на себе бремя оборонных расходов, и на дотации неимущим денег не будет. Впрочем, перекладывать все тяготы и лишения на податное население — давняя российская скрепа.

В общем, граждане-мечтатели о суверенитете и величии, допрыгались?

Удовлетворены полученным результатом?

Расплачиваться теперь чем будете?

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