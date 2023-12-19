«Курение импортных сигарет вызывает импотенцию» – Минздрав больше не будет нацеливать антитабачную кампанию на отечественных производителей

Министерство здравоохранения пришло к соглашению с Федеральной антимонопольной службой о том, что отечественные табачные компании и их продукция отныне не будут целями антитабачной кампании ведомства.

Отныне россиян будут предупреждать о вреде только иностранных сигарет.

Вопрос решался на специальном заседании межведомственной комиссии, посвящённом падению доходов отечественного табачного бизнеса. Стороны сошлись на том, что достаточно будет внести минимальные коррективы в предупреждения, печатаемые на пачках и отображаемые в аудиовизуальной продукции – так, отечественные изделия отныне будут выходить вообще без грозных надписей. Зато на ввозимых в страну сигаретах будет отчётливо написано: «Курение импортных сигарет вызывает импотенцию», «Импортный табак может повредить вашим детям», «Обратитесь к врачу, чтобы бросить курить импортные табачные изделия», «Курение импортных сигарет вызывает сильную зависимость».

Как отмечают стороны, речь идёт о целиком добросовестном ходе, ведь новые редакции предупреждений остаются абсолютно правдивыми. Замглавы антимонопольной службы заверил в том, что к Минздраву и российским табачным компаниям не будет никаких претензий.

– Мы должны поддерживать отечественного производителя в нынешних сложных условиях. Придите к акционерам и скажите им в глаза, что хотите лишить их миллиардных дивидендов. По рыночным понятиям за такое можно очень серьёзно ответить, – сказал он. – Я эти вещи очень хорошо понимаю, потому что сам в прошлом акционер табачного бизнеса. Да, перед выходом на государственную службу подарил активы жене и тёще, но понимания от этого отнюдь не убавилось.

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