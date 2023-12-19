 

«Курение импортных сигарет вызывает импотенцию» – Минздрав больше не будет нацеливать антитабачную кампанию на отечественных производителей

19.12.2023, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министерство здравоохранения пришло к соглашению с Федеральной антимонопольной службой о том, что отечественные табачные компании и их продукция отныне не будут целями антитабачной кампании ведомства.

Отныне россиян будут предупреждать о вреде только иностранных сигарет.

Вопрос решался на специальном заседании межведомственной комиссии, посвящённом падению доходов отечественного табачного бизнеса. Стороны сошлись на том, что достаточно будет внести минимальные коррективы в предупреждения, печатаемые на пачках и отображаемые в аудиовизуальной продукции – так, отечественные изделия отныне будут выходить вообще без грозных надписей. Зато на ввозимых в страну сигаретах будет отчётливо написано: «Курение импортных сигарет вызывает импотенцию», «Импортный табак может повредить вашим детям», «Обратитесь к врачу, чтобы бросить курить импортные табачные изделия», «Курение импортных сигарет вызывает сильную зависимость».

Как отмечают стороны, речь идёт о целиком добросовестном ходе, ведь новые редакции предупреждений остаются абсолютно правдивыми. Замглавы антимонопольной службы заверил в том, что к Минздраву и российским табачным компаниям не будет никаких претензий.

– Мы должны поддерживать отечественного производителя в нынешних сложных условиях. Придите к акционерам и скажите им в глаза, что хотите лишить их миллиардных дивидендов. По рыночным понятиям за такое можно очень серьёзно ответить, – сказал он. – Я эти вещи очень хорошо понимаю, потому что сам в прошлом акционер табачного бизнеса. Да, перед выходом на государственную службу подарил активы жене и тёще, но понимания от этого отнюдь не убавилось.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.12 / Дымчатые глаза с тенями-металлик и обесцвеченные брови, но для блондинок: пять ярких тенденций макияжа зимы 2024 года

19.12 / Скандалы: Тайное интервью Гиммлера

19.12 / Силуанов заявил, что санкции против российских алмазов не сработают

19.12 / Скандалы: Рейсовая война

19.12 / Россияне предполагают инфляцию на уровне 14%

19.12 / Российским пенсионерам выдадут розовые очки

19.12 / Atomic Heart стала самой популярной игрой 2023 года у российских пиратов

19.12 / В подмосковном клубе подпольно транслировали концерты иноагентов

19.12 / Hyundai Motor продаст завод в Петербурге российской компании «Арт-Финанс»

19.12 / «А у нас сухо» – мэрия Омска высмеяла киевских коллег из-за подтопления метро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика