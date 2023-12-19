Скандалы: Тайное интервью Гиммлера

СВР обнародовал материалы закулисных переговоров нацистов с представителями Запада накануне поражения

«Что касается моих информаторов, то, уверяю вас, это очень честные и скромные люди, которые выполняют свои обязанности аккуратно и не имеют намерения оскорбить кого-либо. Эти люди многократно проверены нами на деле».

Эта фраза из последней серии фильма «Семнадцать мгновений весны» на самом деле является цитатой из письма Сталина Рузвельту от 7 апреля 1945 года, предупреждающего союзников от недружественных попыток ведения сепаратных переговоров с нацистами.

Стало традицией со стороны Службы внешней разведки России накануне празднования Дня сотрудников государственной безопасности делать подарки читателям «МК». В этот раз нам передали специально рассекреченные материалы, касающиеся проведения союзниками переговоров с представителями фашистской Германии.

Последнее интервью (тогда так называли беседы) рейхсфюрера СС Гиммлера — в материале «МК».

Садисты, кокаин и красный лак

Передо мной шифротелеграмма от 28 апреля 1945 года из Лондона от советского резидента Бориса Крешина (псевдоним «Боб»). В ней информация, полученная от выдающегося разведчика-антифашиста, члена «Кембриджской пятерки» Кима Филби.

СПРАВКА: Борис Крешин — советский разведчик. В 1941 году, как только началась война, Крешина отправили в Лондон для работы в «легальной резидентуре». В Британии он прошел путь от оперативного офицера до резидента (когда в начале 1945 года он возглавил лондонскую резидентуру, ему было всего 30 лет).

В период войны разведывательные данные «Кембриджской пятерки» проходили через Крешина. Сотрудники советской разведки в ту пору в Великобритании работали круглосуточно. Каждый офицер лондонской резидентуры поддерживал связь с десятком агентов.

В рассекреченном документе рассказывается о встрече Генриха Гиммлера с представителем Запада. В роли последнего шведский дипломат, граф Бернадотте (племянник короля Густава V, крестный отец ныне правящего короля Швеции Карла XVI). В ту пору он был вице-президентом Международного комитета Красного Креста.

— Гиммлер в начале 1945 года пытался использовать графа Бернадотте как посредника при организации сепаратных переговоров, — говорит представитель спецслужб Андрей Борисов. — Между Гиммлером и Бернадотте состоялось несколько встреч. На них, в частности, обсуждалось освобождение заключенных и возможная передача концентрационных лагерей под опеку Красного Креста. Надо сказать, что часть переговоров прошла успешно: графу удалось добиться сохранения жизни тысячам заключенных разной национальности.

Но вот что произошло на самой главной, последней встрече, которая длилась целых четыре часа. Из нее вырисовывается полная картина происходящего в нацистской Германии накануне окончания войны. Обратите внимание, что автор шифрограммы для удобства пронумеровал свой отчет.

Совсекретно. Из Лондона.

1. Граф Бернадотте строго конфиденциально сообщил некоторую информацию о его интервью с Гиммлером в Берлине на прошлой неделе, которое продолжалось четыре часа.

2. В противоположность тому, когда Бернадотте виделся с Гиммлером 3 недели тому назад, Гиммлер сейчас признал, что всё кончено.

Бернадотте заявил, что правильной политикой было бы немедленно капитулировать и что это спасло бы бесчисленное количество жизней.

Гиммлер ответил, что он поддержал бы такую линию, но Гитлер не хочет и слышать об этом, а он считает себя связанным клятвой верности Гитлеру. Бернадотте на это заявил, что верность Гиммлера германскому народу является более важным фактором, однако Гиммлер ответил, что он всем обязан фюреру и не может покинуть его в последние минуты.

Гиммлер совершенно не казался взволнованным, и создалось впечатление, что он является совершенно нормальным и сохранил энергию и организационную способность. У него даже хватает времени для чтения книг, рунических подписей, что, очевидно, всегда являлось его любимым занятием.

Гиммлер заметил, что ему известно, что он стоит первым в наших списках военных преступников. Бернадотте сказал ему: то, что он рассматривается как военный преступник, является вполне естественным, так как он является главой гестапо, ужасные жестокости которого доказаны.

Я спросил у Бернадотте, не осталось ли у него впечатления о Гиммлере как о садисте. Бернадотте ответил мне, что, к его удивлению, Гиммлер не произвел на него такого впечатления. Гиммлер сам сказал ему, что ему известно о том, что за пределами Германии его считают жестоким, но на самом деле он не любит жестокостей и что за границей о нем создалось совершенно неправильное мнение. Бернадотте повторил, что о нем следует судить по действиям его подчиненных.

Гиммлер заявил, что действия его подчиненных очень преувеличены. Тогда Бернадотте указал ему на особенные и подтвержденные факты убийств, совершенных гестапо, включая умерщвление 200 евреев в одном из госпиталей. Гиммлер ответил, что этот факт не имел место, однако Бернадотте настаивал на своем; и на следующий день, когда Гиммлер увиделся с ним снова, тот имел честность заявить, что, наведя справки, он, к сожалению, должен признать, что данный случай действительно имел место.

Гиммлер заявил, что он хотел эвакуировать евреев из Германии, в действительности депортация 1200 евреев в Швейцарию была подготовлена через него, но, к несчастью, сообщения об этом в швейцарской прессе стали известны Гитлеру. В результате Гитлер дал строгое приказание о том, чтобы вновь подобных случаев не повторялось.

3. Шелленберг — один из основных помощников Гитлера, по словам Бернадотте, является его разведывательным офицером и характеризуется Бернадотте как порядочный и гуманный человек, который оказал огромную помощь по подготовке эвакуации норвежских и датских интернированных в лагерь в Ноенгамме.

С другой стороны, Кальтенбруннер, который обладает очень большой властью, всеми рассматривается как самый ужасный тип жестокого человека и убийцы. Даже Гиммлер, видимо, опасается его и дал указание Шелленбергу предупредить Бернадотте о том, что Кальтенбруннер является наиболее опасным человеком и что он организовал подслушивание всех телефонов, которыми пользуется Бернадотте в Германии.

4. Все сведения о Гитлере, которые Бернадотте удалось собрать в Германии, говорят о том, что он совершенно ненормальный. Говорят, что он почти полностью посвящает свое время изучению архитектурных планов по восстановлению германских городов, и ходит очередная острота о том, что он также планирует восстановление Лондона.

Несмотря на это, он сохраняет свой непостижимый престиж даже среди таких твердолобых людей, как Гиммлер. Он все еще обладает властью накладывать вето на решения, но он, видимо, потерял всякую инициативу.

5. Бернадотте считает, что Геринг еще жив, но не играет никакой роли. Говорят, он пристрастился к кокаину, снова носит тогу и красит ногти красным лаком.

6. В Берлине ожидают, что союзники скоро рассекут Германию на две части и что нацистские лидеры обоснуются в своей последней резиденции на юге Германии».

«Что касается моих информаторов…»

Чтобы понять суть этого документа, нужно окунуться в ту атмосферу. В конце войны нацисты, понимая свое поражение, пытались вести сепаратные переговоры с Западом. Узнала о них наша разведка.

— В конце войны огромное значение для советского руководства приобрели сообщения «Кембриджской пятерки», — говорит наш эксперт. — Работая в британской разведке СИС на пиренейском направлении, Киму Филби удалось добыть первую информацию об установлении контактов между английской разведкой и руководителем абвера (орган военной разведки Германии. — Прим. авт.) адмиралом Канарисом и привлечь к этому внимание Центра. Кроме того, с помощью данных, полученных разведкой, в том числе и от Филби, Москва была в курсе попыток немцев вести сепаратные переговоры о мире с США и Англией (1942 год — Анкара, 1943 год — Стокгольм и Ватикан, 1944–1945 годы — Берн, Швейцария).

О переговорах в Швейцарии впервые Москву проинформировал другой член «Кембриджской пятерки» — Энтони Блант, работавший в годы войны в английской контрразведке МИ-5. Ему удалось добыть сведения о том, что 8 марта 1945 года в Берне в обстановке строжайшей секретности начались переговоры между эсэсовским генералом Вольфом и представителем американской разведки Алленом Даллесом. В обмен на прекращение войны на западе Вольф, действовавший от имени Гиммлера, гарантировал, что немецкие дивизии прекратят сопротивление англо-американским войскам, а освободившиеся силы и средства направят на борьбу с Красной Армией. Информация о переговорах в Швейцарии была немедленно доложена Сталину. Тот обратился за официальными разъяснениями к лидерам Англии и США, предупредив, что об этих тайных переговорах станет известно всему миру. Испугавшись огласки, англосаксы отказались от сепаратных сделок с фашистской Германией.

Именно в своем ответном письме на попытки Рузвельта оправдаться, что это, мол, все неправда и происки германской разведки, Сталин написал ставшую теперь знаменитой фразу о честных, скромных и многократно проверенных на деле информаторах.

В ответном письме Сталину от 13 апреля 1945 года Рузвельт в очередной раз извинялся и клялся в дружбе:

Получено 13 апреля 1945 г.

«ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО

ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА

ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА.

Благодарю Вас за Ваше искреннее пояснение советской точки зрения в отношении бернского инцидента, который, как сейчас представляется, поблек и отошел в прошлое, не принеся какой-либо пользы.

Во всяком случае, не должно быть взаимного недоверия, и незначительные недоразумения такого характера не должны возникать в будущем. Я уверен, что, когда наши армии установят контакт в Германии и объединятся в полностью координированном наступлении, нацистские армии будут уничтожены».

Казалось бы, инцидент исчерпан. Но вот 28 апреля 1945 года от Кима Филби приходит новая информация — тот самый отчет графа Бернадотте о его четырехчасовой встрече в Берлине с рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером.

Тот сохранял надежду через Бернадотте выйти в частности на вновь избранного после смерти Рузвельта президента США. Он хотел сделать предложение англичанам и американцам о капитуляции Германии. Англосаксы, испугавшись осведомленности Сталина об уже проходивших в Швейцарии переговорах, сообщили Гиммлеру, что будут согласны вести переговоры, если к этому привлекут третьего партнера — СССР. Но руководство СССР о данных переговорах англосаксы… в известность не поставили.

На первом листе шифротелеграммы среди резолюций сотрудников указана фамилия «т. Рыбкиной». Неужели это Зоя Ивановна Воскресенская-Рыбкина — легендарная советская разведчица и детская писательница?

— Да, это Зоя Ивановна, — подтвердил сотрудник пресс-бюро СВР России.

Вскоре произошло разоблачение сепаратных контактов рейхсминистра. 28 апреля 1945 года Гитлеру принесли сводку радиоперехвата, из которой фюреру стало известно о переговорах Гиммлера с западными союзниками и о его предложении капитуляции. После этого, обвинив Гиммлера в измене, Гитлер снял его со всех постов.

Возможно, предательство «верного Генриха» стало последней каплей для принятия Гитлером решения уйти из жизни. При этом оставалось меньше месяца до того дня, 23 мая 1945 года, когда задержанный союзными войсками Гиммлер, осознав всю безысходность своего положения, покончит жизнь самоубийством, приняв яд.

Судьба Бернадотте

Интересна судьба графа Бернадотте, благодаря откровенности которого мы узнали о последнем интервью Гиммлера. До капитуляции вермахта ему удалось организовать спасение более 15 000 заключенных, которых вывезли в белых автобусах со знаками Международного комитета Красного Креста. Эта операция по спасению узников увековечена в национальном мемориале Холокоста, который находится в Иерусалиме. При этом вопрос о включении Бернадотте в число «Праведников мира» (титул присуждается лицам, внесшим свой вклад в спасение еврейского населения) до сих пор всерьез не рассматривался. Объясняется это тем, что, по мнению ряда израильских исследователей, Швеции и лично графу Бернадотте были глубоко безразличны жизни заключенных, прежде всего евреев. Кроме того, основную часть переговоров вел врач Гиммлера Феликс Керстен, а не Бернадотте.

Как бы то ни было, дальнейшая карьера Бернадотте неожиданным образом перекликается с сегодняшним днем.

— Напомню, что в 1947 году ООН приняла Резолюцию по разделу Палестины, — говорит наш эксперт. — На ее месте должны были появиться два новых государства — арабское и еврейское, а Иерусалим объявлялся международным городом под эгидой ООН. Но после арабы объявили новопровозглашенному государству Израиль войну. Нужен был посредник от ООН, который смог бы вести переговоры. И им Генассамблеей ООН был назначен граф Фольке Бернадотте.

К сведению, благодаря его посредническим усилиям в мае 1948 года было достигнуто соглашение о прекращении огня. Граф настаивал на запрете на ввоз оружия на территории конфликтующих государств. Еврейская сторона воспротивилась одному из пунктов плана Бернадотте, согласно которому вводился запрет на въезд в страну людей, достигших призывного возраста. В конце концов граф Бернадотте 27 июня 1948 года представил на обсуждение компромиссный план, по которому территория Палестины подлежала управлению, которое бы осуществляли совместно Израиль и Трансиордания.

Но он не устраивал ни одну из сторон. Бернадотте виделось три краеугольных камня, на которых базировался конфликт: проблема арабских беженцев, проблема границ (наиболее острая) и проблема неустановленного статуса Иерусалима. Думается, что два последних пункта и могли привести к гибели дипломата 17 сентября 1948 года.

За день до своей смерти Бернадотте выступил с окончательным вариантом доклада, в котором высказал идею международного города. Согласно плану большая часть пустыни Негев переходила арабам, а израильской стороне в качестве символической компенсации доставался участок Западной Галилеи. При этом в докладе ощущалось сильное влияние американской стороны.

Увы, Бернадотте так и не дали претворить в жизнь его план.

В тот день он ехал к военному губернатору Иерусалима. Дорогу перегородил военный внедорожник якобы с целью проверки документов. Неожиданно один солдат подбежал к автомобилю, в котором находился Бернадотте, и из немецкого автомата в упор расстрелял графа. Из тела потом извлекли шесть пуль.

По предположению многих историков, организаторами и исполнителями убийства были боевики еврейской подпольной группировки «Лехи». Одного из подозреваемых задержали, но вскоре отпустили. По одной из версий, за убийством стояли англичане, недовольные потерей своего влияния на Ближнем Востоке и выступавшие резко против создания израильского государства.

Ева Меркачева

Оригинал материала: “Московский комсомолец”