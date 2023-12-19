Силуанов заявил, что санкции против российских алмазов не сработают

Глава Минфина РФ Антон Силуанов выразил уверенность в том, что запрет на импорт непромышленных алмазов из России, введенный Евросоюзом, не принесет пользы Европе. Он подчеркнул, что российские власти готовы переориентировать свои поставки драгоценных камней на другие регионы мира. “Санкции – не новость для нас, и мы видим, какие негативные последствия они имеют. Мы просто будем адаптироваться к новым рынкам сбыта, и я уверен, что это не принесет пользы тем, кто ввел эти санкции”, – заявил политик.

Министр также отметил, что рынок алмазов и бриллиантов достаточно стабилен, и РФ имеет существенную долю в нем. Согласно его словам, РФ делит мировой объем произведенных камней пополам с международной компанией De Beers. Спрос на эти камни продолжает оставаться на достаточно высоком уровне, а РФ планирует искать новые рынки для своей продукции.

18 декабря Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России, который включает запрет на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных на территории России, начиная с 1 января. Кроме того, с 1 марта будут введены поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уже работают над схемами обхода санкций в отношении алмазов. Он подчеркнул, что новые ограничения свидетельствуют о том, что ресурсы для введения санкций исчерпываются. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель описал новый санкционный пакет как “мощный комплекс экономических мер, направленных на ослабление российской военной машины”.