В Москве состоялось расширенное заседание глав правительств СНГ

В понедельник в Москве прошло расширенное заседание глав правительств Содружества Независимых Государств, на котором обсуждались как культурно-гуманитарные вопросы, так и экономические перспективы. Среди приоритетов были названы совместные производственные проекты, снижение торговых барьеров, привлечение инвестиций и развитие транспортных маршрутов. Особое внимание уделяется соглашению о свободной торговле услугами и инвестициями, которое уже подписано и ожидает ратификации.

Главы делегаций из стран СНГ (за исключением Украины и Молдавии) собрались в Москве еще в субботу. Они посетили шоколадную фабрику и выставку “Россия” перед началом рабочей программы.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что РФ будет председательствовать в СНГ в 2024 году, с акцентом на углубление экономического взаимодействия, развитие культурных связей и интеграцию евразийских проектов. Максим Решетников, глава Минэкономики России, добавил, что также будет продвигаться независимая финансовая инфраструктура и переход к национальным валютам для расчетов.

Несмотря на упор на культурно-гуманитарное сотрудничество, экономические аспекты оставались важной темой. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко предложил разработать “сквозные интеграционные проекты” и использовать опыт Евразийского экономического союза для финансирования совместных инициатив. Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров подчеркнул, что инновационные и инвестиционные проекты необходимы для снижения зависимости от импорта.

По результатам девяти месяцев 2023 года, ВВП стран СНГ вырос на более чем 2%, объем промышленной продукции, грузоперевозок и объем розничной торговли также показали положительную динамику.

В заседании в понедельник было подтверждено намерение устранять торговые барьеры, либерализировать сферу услуг и привлекать инвестиции. Важным шагом стало подписание соглашения о свободной торговле услугами и инвестициям в СНГ, которое позволит инвесторам получить доступ к рынкам Узбекистана и Таджикистана.