Леонид Волков рассказал, от кого бы хотел получить сладкие подарки на Новый год

Иноагент Леонид

Волков в интервью люксембургской «Панораме» поделился своими мечтами о

новогодних сладких подарках. Политик хотел бы их получить от руководителей

российских бизнесменов, ведущих дела в Европе и США, в том числе от крупных

нефтегазовых компаний и банков.

Волков уточнил,

что считает по-настоящему сладкими только те подарки, стоимость которых

начинается от 20 тысяч долларов. В этом году он ожидает получить их не менее

ста, причём большую часть средств намерен направить на строительство дачи в Монте-Карло. Волков посетовал, что многие российские

топ-менеджеры и акционеры корпораций стесняются дарить подарки ему и другим

членам запрещённой в России организации ФБК, чтобы избежать обвинений в

спонсировании терроризма.

По словам политика, бояться не стоит: нужно

посмотреть на вдохновляющий пример Петра Авена и Михаила Фридмана, чтобы

понять, что это совершенно безопасно.

«Кто не любит

сладкие подарки? Все любят, – говорит Волков. – Я ведь хоть и будущий премьер-министр, а в душе всё равно ребёнок. Когда вижу под ёлочкой подарок с логотипом какой-нибудь нефтяной корпорации, у меня аж слюнки

текут. Конечно, ответные услуги себя не заставят ждать – мало ли кого забудут внести в предложения по санкционным спискам? У вас деньги, у меня – связи. Вместе победим коррупцию».

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