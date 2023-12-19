Леонид Волков рассказал, от кого бы хотел получить сладкие подарки на Новый год
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Иноагент Леонид
Волков в интервью люксембургской «Панораме» поделился своими мечтами о
новогодних сладких подарках. Политик хотел бы их получить от руководителей
российских бизнесменов, ведущих дела в Европе и США, в том числе от крупных
нефтегазовых компаний и банков.
Волков уточнил,
что считает по-настоящему сладкими только те подарки, стоимость которых
начинается от 20 тысяч долларов. В этом году он ожидает получить их не менее
ста, причём большую часть средств намерен направить на строительство дачи в Монте-Карло. Волков посетовал, что многие российские
топ-менеджеры и акционеры корпораций стесняются дарить подарки ему и другим
членам запрещённой в России организации ФБК, чтобы избежать обвинений в
спонсировании терроризма.
По словам политика, бояться не стоит: нужно
посмотреть на вдохновляющий пример Петра Авена и Михаила Фридмана, чтобы
понять, что это совершенно безопасно.
«Кто не любит
сладкие подарки? Все любят, – говорит Волков. – Я ведь хоть и будущий премьер-министр, а в душе всё равно ребёнок. Когда вижу под ёлочкой подарок с логотипом какой-нибудь нефтяной корпорации, у меня аж слюнки
текут. Конечно, ответные услуги себя не заставят ждать – мало ли кого забудут внести в предложения по санкционным спискам? У вас деньги, у меня – связи. Вместе победим коррупцию».
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