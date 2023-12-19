Новый взгляд на процесс смерти – ученые выявили точку невозврата

Исследователи из Парижского института мозга во Франции определили точное место в мозге, где начинается процесс отключения, предшествующий смерти.

Этот результат открывает новые перспективы в понимании смерти как длительного процесса, который, возможно, можно обратить.

Ведущий автор исследования, нейробиолог Северин Махон сообщил, что «волна смерти» начинается с химического выброса в мозге, за которым следует электрическая волна. Они выявили этот процесс, используя мышей, которым вводили успокоительное, а затем отключали их от искусственной вентиляции легких.

Одним из ключевых наблюдений было массовое высвобождение глутамата, химического мессенджера, связанного с возбуждением нейронов, при быстром истощении запасов энергии в клетках мозга из-за отсутствия кислорода.

Интересно, что перед окончательным отключением мозга наблюдался «период интенсивной кортикальной активности», связанный с мозговыми волнами, ассоциированными с сознательными переживаниями.

Врачи и ученые начинают размышлять: может ли быть, что в момент смерти человек переживает нечто подобное воспоминанию? Вопрос остается открытым, поскольку Махон отметила, что пациент был без сознания в момент исследования.

Исследователи также предполагают возможность околосмертных переживаний после успешной реанимации, связанных с медленным восстановлением мозговых процессов.

Ведущий исследователь Стефан Шарпье подчеркнул, что смерть – это физиологический процесс, требующий времени, и его нельзя строго отделить от жизни. Возможность восстановления функции мозга после «волны смерти» также выдвигает идею о разработке нейропротекторов для предотвращения потери жизненно важных функций.

Сообщается, что мозг не всегда полностью умирает, когда наступает волна смерти. Чтобы обеспечить возможность реанимации в случае сердечной и легочной недостаточности, им необходимо определить точные обстоятельства, при которых эти функции могут быть восстановлены, и произвести нейропротекторные препараты.

Восстановление дыхания в большинстве ситуаций может спасти мозг человека от смерти, если это происходит через четыре минуты после остановки сердца. После этого, как и в случае с крысами, различные отделы погибают с разной скоростью.

Врачи могут помочь замедлить или остановить этот процесс, если они смогут выяснить, как остановить волну смерти, либо сосредоточившись на источнике волны, либо ограничив ее распространение.