 

Мнение: Баб-Эль-Мандебский пролив, Баб-Эль-Мандебский пролив

19.12.2023, 3:00, Разное
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В последние дни в новостях невероятная концентрация упоминаний сказочного словосочетания “Баб-Эль-Мандебский пролив”, причем в прямом смысле – там вроде как бесчинствуют некие хуситы, захватывая разные корабли… Так и тянет спросить, черт возьми, капитанов этих кораблей:

“А что везёте, капитаны, из далёка-далека?
А везёте вы бананы и ковровые шелка,
виноградное варенье, анашу и барбарис,
самоцветные каменья, мандарины и маис…”

В общем, по такому случаю грех не вспомнить одну из любимейших, во всяком случае, самую изысканную песню моего поколения – “Баб-Эль-Мандебский пролив” Михаила свет Щербакова. Тем более что он – филолог с моей alma mater, в университете я его впервые и услышал. Эх! Были времена… Но песня не стареет.

Ну где у вас гарантии, что хлеб, который ели вы
Не будет дальше вам как неоплатный долг зачтен?
И где у вас гарантии, что гимн, который пели вы
Не будет завтра проклят, заклеймен и запрещен?

Вот так живем… Покуда честные… До первого ущелия
До первого обвала, чтобы раз – и навсегда.
А что на Юге? А на Юге – много места для веселия.
Там горы, пальмы, небо, солнце, воздух и вода.

Баб Эль Мандебский пролив…
Из ниоткуда в никуда, из не оттуда в не туда,
Куда-нибудь, лишь бы плыть, лишь бы плыть.

Источник: Размышления вольного социолога


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