Мнение: Баб-Эль-Мандебский пролив, Баб-Эль-Мандебский пролив

В последние дни в новостях невероятная концентрация упоминаний сказочного словосочетания “Баб-Эль-Мандебский пролив”, причем в прямом смысле – там вроде как бесчинствуют некие хуситы, захватывая разные корабли… Так и тянет спросить, черт возьми, капитанов этих кораблей:

“А что везёте, капитаны, из далёка-далека?

А везёте вы бананы и ковровые шелка,

виноградное варенье, анашу и барбарис,

самоцветные каменья, мандарины и маис…”

В общем, по такому случаю грех не вспомнить одну из любимейших, во всяком случае, самую изысканную песню моего поколения – “Баб-Эль-Мандебский пролив” Михаила свет Щербакова. Тем более что он – филолог с моей alma mater, в университете я его впервые и услышал. Эх! Были времена… Но песня не стареет.

Ну где у вас гарантии, что хлеб, который ели вы

Не будет дальше вам как неоплатный долг зачтен?

И где у вас гарантии, что гимн, который пели вы

Не будет завтра проклят, заклеймен и запрещен?

Вот так живем… Покуда честные… До первого ущелия

До первого обвала, чтобы раз – и навсегда.

А что на Юге? А на Юге – много места для веселия.

Там горы, пальмы, небо, солнце, воздух и вода.

Баб Эль Мандебский пролив…

Из ниоткуда в никуда, из не оттуда в не туда,

Куда-нибудь, лишь бы плыть, лишь бы плыть.