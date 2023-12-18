Рупор кремлевской пропаганды: Я не иду на поводу у МОК, я за чистый спорт

Я не иду на поводу у МОК, я за чистый спорт

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов объявил об отказе участвовать в Олимпийских играх (ОИ) 2024 года. Его слова приводит «Матч ТВ».

Рылов раскритиковал выдвинутые Международным олимпийским комитетом (МОК) для россиян условия. «Я не иду на поводу у МОК, я за чистый спорт. Я принял взвешенное решение: отказываюсь ехать на Олимпийские игры, пока вся эта ерунда не осядет на дно и наша вода вновь не станет чистой», — заявил он.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены.

При этом в Париж не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине и имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Также турнир пропустят представители командных видов спорта.

https://lenta.ru/news/2023/12/17/plovets-chempion-iz-rossii-otkazalsya-uchastvovat-v-oi-2024-na-usloviyah-mok/ – цинк

Данная ситуация отличный маркер для общества и государства. Сразу будет видно, в кого имеет смысл вкладывать государственное финансирование, а кто спортивно-нейтрален и для страны в общем-то бесполезен.

Спортивные власти сейчас скорее должны заниматься подготовкой Игр Дружбы, расширяя представительство иностранных государств и ведущих отечественных спортсменов. которые примут в них участие. Чем более масштабным и представительным будет мероприятие, тем более сильным это будет удар по МОК.

Также крайне желательно заморозить любые выплаты МОК и WADA вплоть до полного восстановления российских спортсменов в их законных правах.

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