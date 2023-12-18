Мнение: Письмо: “Ждала принца, а вломился грубый великан”

Соскучились, наверное, по письмам рапунцелей?

fufuga

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Однажды мне повезло наткнуться на Ваш блог, может быть, теперь повезет и попасть на разбор. Я в очередной раз оказалась минусом в дисбалансе и захотела, наконец, разобраться и понять, что я делаю не так.

(Те, кто пишут, что “наткнулись”, воспринимают мир как беспорядок, где все хаотично)



Блог читаю с января 2023 года, сначала было физически больно читать разборы писем (видно, короны давили), потом стало легче, потом я просто подсела. Потом, мне кажется, блог стал основой лесенки, которую я строю, чтобы выбраться из ямы.

Мне 45 лет. Высокая, нежирная (176/60), адекватная, тролль, граммар-наци, обожаю сарказм. С работой и финансами всё ОК. Из понаехавших, живу в Москве уже 21 год. Всё заработала сама: квартира/машина/счета в банках/инвестиции. 20 лет трудилась на одном месте, сейчас фрилансер (инженер-проектировщик). Работу свою люблю, и это взаимно. Регулярно занимаюсь в тренажерном зале, очень люблю помногу ходить пешком. Своим отражением в зеркале довольна.

(Здесь мы видим Выскочку с паре с Ученицей. И как это обычно бывает, в письме смешные ошибки и проблема с чувством юмора, то есть позиционирование противоположно реальности. Почему так обычно бывает?)

Подруг немного, но они самые настоящие. Дружим по 20-30 лет.

Родителей уже нет – отца я вообще не знала, а мамы не стало 7 лет назад. Родственники, соответственно, только с маминой стороны. Общаюсь со всеми, дружу с двоюродными братьями. С удовольствием езжу в гости и с не меньшим удовольствием принимаю их у себя.

А вот с любовными отношениями засада, ОЗ в этой сфере нулевая. Давно была замужем, прожили три года, развелись. Потом были просто длительные отношения, которые умерли 4 года назад. Было несколько коротких романов. Детей не получилось (две замершие беременности). В отношениях всегда была минусом, липла и щипцевала, носила корону Сокровища размером с дом. Истинная Рапунцель.

Я уже думала, что всё, моя жизнь как женщины благополучно завершилась. Не то, что я переживала, просто не парилась. Я нигде не знакомилась, в соцсетях меня нет. Флиртовать и глазки строить не умею. Попробовала на СЗ зарегистрироваться – сбежала через три дня. Я-то туда за серьезными отношениями пришла, вся правильная до зубовного скрежета. А там такое писали, что я глаза с мылом мыла и экран телефона спиртом протирала. Поняла, что лучше размеренная спокойная жизнь, какой она у меня собственно и была.

А в конце августа прошлого года в моей машине сломался кондиционер. Приехала в один из автосервисов на районе. Мне всё починили, кондей заправили. Я пожаловалась на другие неисправности, спросила, могут ли сделать. Один из мастеров (очень приятный, улыбчивый) сказал – конечно, сделаем! Говорит мне «дайте, пожалуйста, СТС, я ВИН спишу» и улыбается. А я смотрю в его глаза и на улыбку – и у меня сердце сползает в левую пятку. Ну и внешне он меня зацепил – высокий красивый здоровый бугай.

Потом выяснилось, что это владелец этого автосервиса, зовут К. Договорились о диагностике, о ремонте. И когда я пригнала машину на ремонт и планировала на время работ уйти домой, он пригласил меня попить кофе. Я сказала, что хочу есть. Он – «так в чем проблема, поехали накормлю». Я удивилась, но согласилась. Поели в грузинском ресторанчике, пообщались. Как-то так все спокойно и ненапряжно. Потом К. отвез меня назад на сервис, я забрала свою машину и уехала. Денег за ремонт он с меня не взял. Мне было очень неудобно. К. сказал – потом пригласишь ремонт машины обмыть. Весь вечер потом мы переписывались в вацапе. Он мне написал, что, кажется, влюбился в меня.

На следующий день я с утра уехала по делам. К. в течение дня периодически мне писал, интересовался, где я и когда вернусь в Москву. И вечером, когда я вернулась, предложил встретиться. Только это как-то странно выглядело. Он написал – «я на работе, заедь за мной». Я офигела и сказала, что не сегодня. Он сказал – «ОК» и приехал за мной сам. Я вышла, подошла к машине, жду, что он выйдет и мне дверь откроет. А он даже не понимает, что я от него хочу. Потом удивлялся, кто это меня так избаловал, и сказал, что научит меня жизни.

Потом все было настолько мне непривычно и непонятно, что даже смешно. (Уже позже, читая блог, я поняла, что это мне корона Сокровища жала). В-общем, К. привез меня в МакДональдс (или как он там сейчас называется), мы взяли кофе и пирожки. Пока он оплачивал заказ, я стояла и недоуменно ухмылялась – в моем-то возрасте свидание в МакДональдсе! К. – «поехали погуляем в парк». Ну поехали. Приехали – а это не парк, а лесопарк, т.е. лес! Там даже фонарей нет (потом выяснилось, что К. регулярно приезжает сюда пройтись быстрым шагом несколько км для поддержания формы). Сели на лавочку, едим пирожки, пьем кофе, разговариваем (я про себя усмехаюсь – ну и свидание!). К. сказал, что ему 46 лет, не женат, не в отношениях. К. очень простой парень, вырос в деревне, грубоват, периодически матерится. Я спросила про детей – оказалось, их у него пятеро, от двух жен. Младшему еще и двух лет нет. Ну на тот момент меня это особо не трогало, но впечатление произвело. Вскоре я замерзла сидеть на холодной лавочке, мы немного прогулялись по темному лесу и поехали домой. Когда я собралась выходить из машины, он меня крепко обнял, поцеловал и сказал, что очень не хочет наломать дров. Я сказала, что тоже не хочу. Помня, что собирались обмыть ремонт машины, спросила, могу ли пригласить его в кафе. Сказал – да. На этом и расстались.

На следующий день он мне опять писал, практически с самого утра. Я в обед ему пишу – «мое предложение по кафе в силе, давай сегодня?» Он – «отлично». Вечером пишет – «я за тобой заеду». Я еще подумала – как же он будет потом оттуда уезжать, если выпьет? Но, думаю, большой мальчик, разберется сам. Оказывается, его друг привез. Мне даже как-то польстило, что его друг в курсе, что К. вечер со мной планирует провести (в предыдущих многолетних отношениях мужчина меня ни с кем не познакомил, ни с друзьями, ни с родственниками).

В-общем, посидели мы очень хорошо. Я даже толком не помню, о чем мы разговаривали, но к концу вечера у меня скулы от смеха болели. Обсудили, наверное, всё на свете, включая совместную старость в деревне. Очень приятный выдался вечер. Ну и расплатиться за ужин К. мне не дал. Сказал, чтоб я при нем кошелек даже не доставала.

Вышли из ресторана, погода прекрасная, решили до моего дома пешком идти, там недалеко. Он всю дорогу меня за руку берет, сжимает в своих ладонях и говорит – «вот так должно быть». Мне, конечно, очень приятно было. Дошли до моего подъезда, я говорю – «спасибо, все было чудесно». Он – «а ты что меня не приглашаешь?» Я такая – «ээээээээ, мне завтра вставать в 6-30» (а времени уже часов 11 вечера было. Да у меня и мыслей не было его приглашать. К. мне, конечно, нравился, но к такому развитию событий я не была готова. Точнее, даже не думала об этом). Он – «я кофе хочу. Или ты не одна живешь?» Я говорю – «не одна, с кошкой». Он – «ну и чего не приглашаешь?» Я про себя думаю – ну кофе напою и все. Поднялись в квартиру. Естественно, ни о каком кофе речи не зашло. Он меня прямо на кухне прижал. А я в какой-то момент даже испугалась – К. здоровый, в два раза меня тяжелее. Если что – я и пискнуть не успею. Думаю – ну ладно, сама дура виновата. Спрашиваю – «есть презервативы?» Он – «нет». Я – «зашибись». Нашла запасы из своей прошлой жизни. А он с ними ни в какую! Я говорю – «ты совсем обалдел?» Он – «да у меня давно секса не было». Я спрашиваю – «тебе пятерых детей мало?» Он – «а что, я готов к шестому!» Я говорю – «а я-то нет!» Сказал, чтоб я не волновалась, он вытащить успеет. Ну, в общем, я поддалась ему. И все было чудесно. Этот здоровенный грубый медведь оказался таким нежным! И я влюбилась.

Потом говорю – «ну куда ты пойдешь среди ночи, оставайся уже». Остался.

Так началась моя счастливая неделя. Писал каждый день, называл «моя королева». Приезжал обедать, постоянно с гостинцами. Наслаждались сексом. Ходили в лес на прогулки, играли в настольный теннис в парке. Я прямо чувствовала, как расцветаю. Подруга, увидев меня, сказала – «ты прямо вся светишься!»

Я почему-то вспоминала мультик про Шрэка, где Фиона ждала Принца, а вломился грубый великан. Вот точно про меня. И К. именно вломился в мою жизнь.

(Вот эти баги ее, Выскочка с Ученицей, виноваты в том, что в ее параллельной сказке к ней в жизнь вломился великан, а в реальности – она к нему пыталась. Как они виноваты?)

А потом он пропал. В воскресенье написал, что с детьми в зоопарке гуляет, и всё.

Теперь я уже понимаю, что с этого момента начался мой слив. К этому времени я его присвоила, прилипла и распахнула пасть в ожидании корма. А у человека была своя насыщенная жизнь. Но это я сейчас благодаря блогу Эволюции такая умная. А тогда у меня не то, что качели, а американские горки начались.

Я ему писала приветы, кагдила, слала всякие картинки и интересовалась его делами. От его молчания и неотвечаний бесилась и плакала.

Он писал уже раз в три-четыре дня, приезжал в лучшем случае раз в неделю, при этом никогда по выходным или по вечерам, только днем. Мог написать, что приедет, но не приехать и даже не предупредить об этом Меня колбасило, при этом я все пыталась сделать ему комфортнее и удобнее. Готовила, что он просил, делала ему массажи. Ему вроде нравилось, всегда говорил – «прям уходить от тебя не хочется». Говорил, что я должна проявлять инициативу. И наглел на глазах. Я ему говорила, что очень не люблю матерную речь, и он стал материться практически постоянно. (Сейчас я уже думаю – может, К. пытался нащупать во мне стержень, а попадал постоянно в кисель?) Я с одной стороны понимала, что сама все это допускаю, но так боялась, что он больше не придет, что продолжала прогибаться, липнуть, заботиться и ублажать. Сейчас читаю сама – ну пипец же просто! Стыдобища…

Мы никуда не ходили, только несколько прогулок в лесу и один поход в кафе. И к врачу-остеопату, которого я порекомендовала, вместе съездили. При этом я была за рулем, а он всю дорогу критиковал мое вождение.

При всем этом я как-то умудрилась пискнуть, что меня отношения чисто ради секса не устраивают. Он ответил, что ему тоже нужны нормальные отношения, и чтобы я себя не накручивала. При этом в разговорах часто повторял «ты у меня», «ты моя». Я таяла, верила и сливалась. Да, еще К., видя порядок в моем доме и любовь к готовке, часто повторял, что у меня есть все шансы выйти замуж. Я недоумевала и говорила «ну хорошо» (хоть тут мозгов хватало не думать о замужестве с ним).

В то же время он интересовался моими планами на отпуск, на новый год. Планировал вместе ездить за грибами и ягодами (оказалось, что оба это любим), летом предлагал поехать вместе на Алтай на машине.

(“Предлагал” – это когда собирался брать билеты, а не когда говорил, что неплохо бы поехать как-нибудь. Нельзя путать рассуждения и предложения. С чем связана такая путаница, как думаете?)

То есть, я совсем не понимала его отношения ко мне. Говорил одно, поступал совсем по-другому. Я психовала. На нервной почве еще похудела, сбился цикл. Стала плохо спать.

Все это безобразие продолжалось до середины декабря. В это время К. оформлял покупку квартиры (я помогала ему советами и проверкой документов, давала советы по ремонту, исходя из своего опыта и профессии). Говорил, что я очень добра к нему. А когда прошла сделка – даже не сказал мне. Я даже в том своем липком состоянии офигела от такого отношения. Потом он заболел, я желала ему здоровья через день, поскольку от моей заботы и лекарств он отказался.

Потом наступил новый год. К. не пришел его встречать со мной.

(Было бы странно если бы пришел)

Я покатилась в какую-то черную липкую яму. Рыдала почти каждый день, а то и не почти. Вынесла мозг своей подруге этими страданиями. Ему не звонила и не писала. Ни одного слова не высказала.

1 января К. прислал открытку в вацапе. Я промолчала. На следующий день пишет – «ты где? Ты не хочешь пива?» Я отвечаю – «нет, я хочу шампанского». Опять пропал. На Рождество обменялись открытками молча. Еще через неделю звонит – «ты дома? Я щас приеду». Я не нашла в себе сил отказать, думала – может, поговорим нормально. К. приехал. Какой-то помятый, неухоженный, расплывшийся, с пустыми руками и бутылкой боржоми «после вчерашнего». Я умом понимаю, что это просто дичь какая-то, но он опять меня в легкую раскрутил на секс. Я пытаюсь что-то спросить у него, выяснить его отношение. А он рычит – «ты поругаться хочешь?!» Я говорю – «не хочу я ругаться, я уже и так все глаза проплакала». Он – «почему?» я – «влюбилась, кажется». Он – «не выдумывай». И я просто чувствую, что морально раздавлена и больше так не могу. Он ушел, сказал – «не скучай». Я ответила – «не буду».

В этот же вечер поисковая машина Гугл подсунула мне в рекомендациях статью из блога Эволюции. И я стала читать.

(Видите, даже блог мой ей подсунули. И герой вломился, и блок подсунули. Ей хочется думать, что она самодостаточна, и всем остальным надо больше. Вот ее главная проблема. Кто причину опишет?)

На следующий день поехала на прогулку в лес. На стоянке увидела машину К. В лесу случайно встретились. Он даже руки из карманов не вынул. На прощанье бросил, не оглядываясь, – «может, заеду, если время будет».

И еще через неделю наступил финал. Утром в субботу К. пишет – «когда приехать воткнуть?» Я собралась с остатками сил и ответила, что секс с ним чудесен, но встречи только ради секса меня не интересуют. Он – «ок. Женихов много, одно другому не мешает. Надумаешь – дай знать».

У меня в этот момент было ощущение, что мне в солнечное сплетение влетел таран. Я не могла ни вдох сделать, ни выдох. Это доли секунды, но это был ад. Я поняла, что все это время жила в иллюзиях, и на самом деле не нужны были ему никакие отношения, а только секс. Хотела ему что-то написать, но у меня в мозгу будто лампа красная сигнальная включилась – «баг оправдашка! Баг Оправдашка!»

(Хотя она Попрошайку со скалкой удержала, а не Оправдашку. Это принципиально, кстати. Понятно почему принципиально?)

Понимаю, что впереди два свободных выходных, и я от мыслей просто сойду с ума. Плакать я уже не могла. Внутри было абсолютное опустошение. Я никак не могла понять, как так быстро можно поменять свое отношение с «моя королева» до «Здорȯво. Когда приехать воткнуть?»

Принялась драить квартиру. После обеда пошла в лесу километры наматывать, потом в бассейне наплавалась.

Работы у меня было много, кроме того, я регулярно занималась в спортзале и плавала в бассейне, много ходила в лесу (километров по 7-8 за раз), подружкам о своей нищщасной любви ничего не рассказывала. Потихоньку начало отпускать.

Блог читала каждый день. Удалось купить книгу (она сейчас у меня вся в закладках-стикерах). Опознала у себя сразу почти все короны. (После этого аж захотелось извиниться перед всеми близкими людьми). Легче всего оказалось избавиться от Училки, Оправдашки и Штурмана. Ищейка иногда еще поднимает свою морду. А вот с Сокровищем борьба самая тяжелая идет.

(Баги и короны она перемешала. Почему?)

Но есть и плюс общения с К.: он пробудил во мне жажду жизни. Он сам крупный, здоровый, активный. Мне кажется, он всех своим энтузиазмом заражает. Я ему говорила, что он мне индийского многорукого бога напоминает, когда рассказывает о своих делах, – столько их у него. Работа занимает, мне кажется процентов 80 его жизни. При этом он сумасшедший папа и заботится обо всех детях, особенно над дочками трясется. Это он подбил меня в тренажерный зал ходить. Это он подсадил меня на долгие прогулки по лесу. Благодаря ему я стала чаще улыбаться, перестала навязывать свое мнение при общении, включила здоровый пофигизм. А уж какие чебуреки я ради него научилась печь! Легкость, с которой я стала относиться к жизни, стала привлекать ко мне людей. Я стала чаще слышать комплименты, стала чаще знакомиться с мужчинами, причем даже просто на улице, гуляя по набережной или в парке. К. будто консервную банку вскрыл, где прятались мои эмоции и красота. Ну и либидо мое, оказывается, никуда не делось. Поэтому даже после неприятного финала общения я вспоминала о нем только хорошее.

А так – я ничего не писала К., он ничего не писал мне. Но иногда смотрел мои статусы в вацапе. Душу мою это грело, конечно. Потом наступило 8 марта. А это его день рождения. Он посмотрел мой статус, с праздником не поздравил, и выложил в своем статусе ролик, где играет на гитаре и поет. У меня чуть душа не разорвалась. Я миллион раз посмотрела. Скачала ролик себе. Поняла, что мне над собой еще работать и работать. Поздравлять его тоже не стала, хотя чуть по рукам себя бить не пришлось.

(Вот она все верно делала и динамика у нее хорошая была. Она свою фигуру восстанавливала и энергию восполняла. Но в какой-то момент аддикция снова стала брать верх над ней. Что ее подвело?)

В середине марта случайно встретились на прогулке в лесу. Мило и вежливо поговорили, при этом К. сиял как начищенный таз. Рассказал, как работа, как идет ремонт в его новой квартире. А я стояла, смотрела на него и думала – какие же глаза у него синие-синие… А потом у меня еще минут пять стучали зубы от этой неожиданной встречи.

В начале мая мне надо было пройти ТО автомобиля. Планировала обратиться в автосервис К. Думаю – если откажет, буду искать другой сервис. Почему-то почти уверена была, что откажет.

Очень долго собиралась с силами, просто очень. Было страшно. Звонить не стала, написала в вацапе – могу ли пригнать машину к нему на ТО. Ответ был мгновенным – «позвони мне!» Позвонила. У меня сложилось ощущение, что К. только моего звонка и ждал последние несколько месяцев. Сказал – «нужен ВИН авто». Я говорю – «сфоткаю и пришлю». Он – «нет, я приеду сам, очень надо поговорить». Аж пешком прибежал! Говорили мы минут пять и оказались в постели. Я даже толком не поняла, как. В мозг будто ваты напихали. К. сказал, что очень соскучился, и просил, чтоб я ему это тоже сказала. Я сказала. Оказывается, все это время он думал, что у меня другой мужчина, а сейчас я рассталась с ним, и поэтому позвонила К. Я ему говорю – «а я думала, что это ты давно с другой встречаешься». Порешали всё с ТО, и он уехал.

Ну а я-то уже прокачанная ))) постаралась сразу после его отъезда переключиться на свои дела, не писала ему и не звонила.

(Она типа шутит, а сама и правда думает, что прокачанная, хотя всего чуть-чуть научилась держать равновесие)

На следующий день, позанимавшись в спортзале, увидела пропущенный вызов от К., чему была удивлена. Перезвонила, он говорит – «хочу вечером заказать шашлыка и посидеть у тебя». Я удивилась еще больше. Он приехал, кроме еды еще своего домашнего вина привез. Отлично посидели, опять планы на отпуск, на грибы-ягоды. Сказал, что я обязательно увижу ремонт в его новой квартире. Обсудили отношения, он сказал, что хочет быть свободным, и замуж – это не к нему. Сказал – «все бабы ревнивые и хотят замуж». Я все никак понять не могу, почему он мне про замуж регулярно говорил, я даже думать не начинала про это в отношении него.

К. остался на ночь, и мы просто спали. Уезжая утром сказал – «вечером приеду». Но приехал днем, завернул меня в одеяло, завернулся сам и упал спать. Выспался, попил кофе и уехал. Сказал – плохо, что у меня нет высоких подушек, на маленьких ему спать неудобно.

На следующий день я приехала на ТО. После выполнения всех работ пошла расплатиться, он опять с меня денег не взял. Сказал – «езжай домой, сейчас приеду». Приехал, опять завернул меня и себя в одеяло и спать. Я потом смотрю – темнеет уже, мне кошку надо кормить и укол плановый ей делать, да и сама голодная. Стала выбираться, разбудила К. Говорю – спи, куда ты ночью поедешь. Проспали до утра. Утром после завтрака он прилег полежать и опять заснул. Я аж начала беспокоиться о его здоровье. Ответил – «нервы».

Днем ездила в гипермаркет, заодно купила офигенную высокую подушку и наволочки к ней. И еще футболку и шорты, чтоб К. было в чем по квартире ходить, а то он то в уличных брюках, то в полотенце.

Вечером К. снова приехал с шашлыками. Я вообще перестала понимать происходящее, но губу на него больше не раскатывала. Дала ему подушку и шорты с футболкой. Поняла, что это ему не понравилось. На подушке не спал, одежду не надел. Навязывать не стала, но червячок уже опять внутри завелся.

(Пишет “опять”, как будто в первый раз она сама его бросила из-за “червячка”)

Потом были майские каникулы, и К. не писал и не звонил. Я уже ученая, расстроилась, но не писала и не звонила ему тоже. Дня через четыре объявился, прислал фотки, с опаской написал, что ездил на рыбалку. Я заценила ведро рыбы на фото, и он прямо очевидно расслабился. (Мне показалось, что он ожидал моей негативной реакции. Хотя сейчас подумала – наверное, короне моей это показалось).

Писал К. не часто, раз в два-три дня. Но всякий раз, что соскучился. Я ему отвечала – «будет время – приезжай». Приезжал раз в неделю, опять днем. Стал предлагать поездку на несколько дней в июне за земляникой. Я говорю – «мне только надо решить, с кем кошку оставить». Ей кроме еды и туалета, еще ежедневные уколы нужны были. Он – «хорошо».

И опять паузы в общении увеличились. Пишет – «соскучился, хочу приехать» – и не приезжает.

В последних числах мая кошечка моя стала совсем угасать. Принесла я ее в клинику на последний укол. В этот же момент пишет К. – «как дела?» Я ответила, что принесла кошечку на усыпление. Он – «пипец». И пропал дня на три опять.

А мне вообще стало не до него. Ревела по кошке, на нервной почве поясницу скрутило до кучи. Лежу, вообще ничего не хочу и как жить дальше, не знаю.

Через несколько дней опять написал К., рассказал про свой заканчивающийся ремонт в новой квартире. Я сказала – «ну здорово все». Вечером не выдержала и написала, что соскучилась. Он минут через сорок ответил мне – «спокойной ночи».

И такое тут меня зло взяло! Я подумала – да спи ты спокойно, дорогой товарищ! И ни слова больше ему не написала. Впрочем, как и он мне.

(В этот раз он ее молча бросил, хотя все вроде было лучше. Как думаете, почему?)



Я снова зарегистрировалась на СЗ, в этот раз уже с мыслями попроще и анкетой повеселее, и практически сразу познакомилась с приятным мужчиной, А., с которым возникла взаимная симпатия при личной встрече. И общаться было с ним ну очень легко. Стали встречаться.

За К. периодически поглядывала в вацапе. Сначала перестала видеть время посещения, потом пропала аватарка. Я поняла, что он меня либо заблокировал, либо удалил из контактов. Мне так обидно стало, просто до слез! Думаю – ну я точно ничего не сделала такого, чтоб меня блокировать или удалять. Стыдно стало перед своими душой и телом, что я их тратила на такого человека. Повторив про себя фразу «спи спокойно, дорогой товарищ», снесла всю переписку с К. и удалила все его фотки. А через несколько дней и вообще его контакт.

(Что обидно стало перед душой и телом – верно, а вот фраза “спи спокойно” – напрасная. Кто объяснит, почему напрасная?)

С А. отношения развивались вяло, но это было хоть какое-то разнообразие в жизни.

В конце лета, во время очередной прогулки по лесу случайно встретила К., причем шла, смотря под ноги, и его увидела уже вот-вот, метра за два. Холодные «приветы» с обеих сторон, я на него смотрю – да, приятный мужчина, хорошо выглядит, но ничего у меня уже не ёкает. А он аж назад отступает, боялся, что брошусь обниматься, что ли? Спросила – «как дела?» – «Хорошо» – «Ну и слава Богу». На том и разошлись.

В конце сентября я собралась в отпуск, улетела на Мальдивы. Там у нас была чудесная компания и каждый день невероятные впечатления. Как-то в один из дней, вернувшись с очередного ныряния, захожу в вацап, а там сообщение с какого-то номера «Привет». Причем два раза. Я понимаю, что аватарка мне знакома и даже царапнула где-то внутри. Но особо некогда было копаться в ощущениях, я бросила телефон на зарядку и ушла играть с друзьями в Мафию.

Вечером я поняла, что это написал К. С момента нашего последнего общения прошло чуть больше двух месяцев. Ничего ему не ответила. И в контакты не добавила. У меня был отпуск и мутные отношения с А.

Через две недели от К. новое сообщение: «Здравствуй, Юля! У тебя остался телефон остеопата?» Я чуть не присела. Вообще не подозревала, что К. умеет так общаться и знает слово «здравствуй». А по имени он меня вообще никогда не называл.

Долго мучилась, отвечать или нет. Ответила: «Здравствуй, К.» И номер телефона, который он просил. Он – «спасибо». Я молчу.

Еще через неделю пишет опять: «Привет! Ты переобулась?» (Это уже середина октября была. А К. раньше возмущался, что я зимние колеса не храню у него и не переобуваюсь. А я это делаю у знакомого, и меня все устраивает) Думаю – «да блин, оставь уже меня в покое! Мне бы с А. разобраться, ты мне не нужен, не трогай меня!» Ответила – «в выходные переобуюсь». Он не отстает:

– А ты работаешь или отдыхаешь?

– работаю.

– дома работаешь?

– дома.

– в парк ходишь гулять?

– стараюсь.

– Молодец! (Смайлик).

Я молчу.

А в выходные случилась беда. Я вечером в субботу ждала, когда ко мне приедет А. Он позвонил, что выезжает. И еще через полчаса позвонил и сказал, что сбил женщину на переходе. Слава Богу, она жива, но травмы существенные. Ну и машина А. пострадала, конечно. В конце концов он ко мне приехал уже поздно, ну и ни о чем другом кроме ДТП мы больше не разговаривали. Он сначала пытался подключить меня к решению каких-то вопросов, но потом постоянно стал извиняться, что только познакомились, и тут он такой с такими проблемами. Я понимаю, что и ему неудобно, да и мне самой тоже не хочется быть постоянным живым напоминанием этого инцидента. Да и разговаривать исключительно на тему ДТП мне неинтересно. И стало наше общение само собой сходить на нет. Но пока я пыталась быть в теме А., искала в инете какие-то законы и решения судов, опять появился К., отреагировал на мой очередной статус в вацапе смайликом. Я прям взвыла (про себя, конечно) – да оставь ты уже меня в покое!!!

(Вот опять ей кажется, что ее преследуют. Она в своем репертуаре и это главная ее проблема, других проблем у нее особо нет. И это связано с багами ее. Кто опишет проблему и то, как она ей мешает?)

С тех пор прошло почти два месяца. К. больше не объявлялся. А. тоже не пишет. Статусы я от обоих закрыла, ибо нефиг. Переписку с К. удалила. Продолжаю знакомиться на сайте.

По А. не скучаю совсем. Иногда мне кажется, что он появился в моей жизни, чтоб менее болезненно я смогла пережить расставание с К. Единственное – очень жаль пострадавшую в ДТП женщину, дай Бог ей поправиться поскорее. Ну и ему нелегко сейчас придется.

Своими пингами К. меня опять зацепил. Особенно на фоне развалившихся отношений с А. Внимание мое опять потекло к нему. Писать я ему, конечно, не буду. Пытаюсь отцепиться, вспоминая дичь, которую сама же в отношениях с ним и творила. Через полгода опять ТО, теперь уже точно ему звонить не буду.

Не хочу больше себя терять.

Эволюция, спасибо вам за блог!

С уважением,

Юлия

P.S. Пока писала это письмо, объявился А. Предлагает встретиться, написал, что соскучился и хочет меня. А я за полтора месяца вообще от него отвыкла и перестала скучать, а потом и думать о нем, тем более хотеть его. И мне даже неприятно было такое его признание. Думаю – ну почему с К. у меня так не получается?!

(У нее и с А не очень получается, но лучше, чем с К. Но она до сих пор, к сожалению, сохнет по К, хоть и старается не сливать много. Как отцепиться?)