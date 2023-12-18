Найден материал, способный конкурировать по прочности с алмазом

Как сообщает издание Advanced Materials, группа ученых, представляющих Германию, Шотландию и Швецию, объявила о существенном продвижении в области создания сверхпрочных материалов, степень твердости которых сопоставима с алмазами.

В ходе многочисленных экспериментов, старт которым был положен в 80-е годы прошлого века, ученые воздействовали на соединения углерода и азота давлением в диапазоне от 70 до 135 гигапаскалей, что превышает атмосферное давление на нашей планете в миллион раз, при этом температура превышала отметку в полторы тысячи градусов.

В итоге удалось получить материал, превосходящий по твердости кубический нитрид бора и обладающий такими дополнительными свойствами, как высокая энергетическая плотность и фотолюминесценция. Исследователи отмечают, что сверхпрочный материал в будущем может быть задействован в целом ряде промышленных областей.