 

Найден материал, способный конкурировать по прочности с алмазом

18.12.2023, 23:05, Разное
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Как сообщает издание Advanced Materials, группа ученых, представляющих Германию, Шотландию и Швецию, объявила о существенном продвижении в области создания сверхпрочных материалов, степень твердости которых сопоставима с алмазами.

В ходе многочисленных экспериментов, старт которым был положен в 80-е годы прошлого века, ученые воздействовали на соединения углерода и азота давлением в диапазоне от 70 до 135 гигапаскалей, что превышает атмосферное давление на нашей планете в миллион раз, при этом температура превышала отметку в полторы тысячи градусов.

В итоге удалось получить материал, превосходящий по твердости кубический нитрид бора и обладающий такими дополнительными свойствами, как высокая энергетическая плотность и фотолюминесценция. Исследователи отмечают, что сверхпрочный материал в будущем может быть задействован в целом ряде промышленных областей.     


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