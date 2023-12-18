 

ВПЧ является ведущей причиной рака ротоглотки: симптомы и факторы риска

18.12.2023, 20:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Развитие рака в ротоглотке связано с активностью вируса папилломы человека (ВПЧ), отмечает онкохирург Антон Иванов. В последние годы случаи рака в горле, особенно рака миндалин, стали значительно чаще встречаться.

Иванов подчеркивает, что лидирующей причиной этого рака стало инфицирование ВПЧ. Вирус может легко передаваться от человека к человеку, например, через поцелуи или незащищенный оральный секс с носителем вируса. Иванов подтверждает, что рак горла даже может возникнуть из-за поцелуя.

Важно отметить, что наличие ВПЧ у человека не обязательно приведет к раку. Вирус сам по себе не вызывает опухоль, но он увеличивает вероятность развития злокачественного процесса под воздействием канцерогенных факторов. Например, у человека с ВПЧ рак горла может возникнуть из-за воздействия табачного дыма или алкоголя, которые могут вызвать злокачественное перерождение лимфоидной ткани.

Симптомы рака горла включают боль или дискомфорт при глотании, чувство инородного тела в горле, уплотнения на шее, изменение запаха изо рта, наличие следов крови в слюне, хрипоту в голосе и трудности с открыванием рта.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.12 / Модное мелирование зимы для вьющихся волос: что выбрать в зависимости от вида стрижки

18.12 / Рупор кремлевской пропаганды: В офисе Залужного нашли прослушку

18.12 / Ученые зафиксировали, как меняется сознание при медитации

18.12 / Мнение: Человейник моей мечты

18.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Эксклюзивный тюнинг Буханочки

18.12 / PNAS: установлен источник загадочных «ведьминых кругов»

18.12 / Россияне стали чаще брать отпуск за свой счет

18.12 / Мнение: Британский музей не отдаёт награбленное, злоключения российского бизнеса в Лондоне и «приют» в ОАЭ

18.12 / Техника плетения кос, бигуди и с помощью букета цветов: семь различных способов завивки коротких волос

18.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Пополнение списка экстремистов и террористов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика