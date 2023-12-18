ВПЧ является ведущей причиной рака ротоглотки: симптомы и факторы риска

Развитие рака в ротоглотке связано с активностью вируса папилломы человека (ВПЧ), отмечает онкохирург Антон Иванов. В последние годы случаи рака в горле, особенно рака миндалин, стали значительно чаще встречаться.

Иванов подчеркивает, что лидирующей причиной этого рака стало инфицирование ВПЧ. Вирус может легко передаваться от человека к человеку, например, через поцелуи или незащищенный оральный секс с носителем вируса. Иванов подтверждает, что рак горла даже может возникнуть из-за поцелуя.

Важно отметить, что наличие ВПЧ у человека не обязательно приведет к раку. Вирус сам по себе не вызывает опухоль, но он увеличивает вероятность развития злокачественного процесса под воздействием канцерогенных факторов. Например, у человека с ВПЧ рак горла может возникнуть из-за воздействия табачного дыма или алкоголя, которые могут вызвать злокачественное перерождение лимфоидной ткани.

Симптомы рака горла включают боль или дискомфорт при глотании, чувство инородного тела в горле, уплотнения на шее, изменение запаха изо рта, наличие следов крови в слюне, хрипоту в голосе и трудности с открыванием рта.