Мнение: Банда

В этом роскошном зале Мосгорсуда сегодня было оглашено определение, вызывающее недоумение.

Мосгорсуд согласился с решение Мещанского районного суда Москвы, что группа компаний «СУММА» состоит их юридических лиц, специально созданных для совершения тяжких преступлений. А без этого условия нельзя вменять бизнесменом бандитскую статью 210 УК. А раз все-таки вменили, значит группа «СУММА» – не коммерческое предприятие, а банда?

Но Мосгорсуд проявил гуманизм. И уменьшил на полгода сроки наказания, назначенные Мещанским судом.

Зиявудину Магомедову сидеть не 19 лет, а всего лишь 18, 5.

Его брату Магомеду, не 18 лет, а всего лишь 17,5.

Выходит, что группу «СУММА» больше нельзя называть группой «СУММА»? Только организованной преступной группой «СУММА»? Или «бандой СУММА».

Мне вот интересно, на фасаде Большого театра повесят табличку, мол, «Это здание было отреставрировано организованной преступной группой «СУММА», на деньги криминального происхождения»?

А на входе стадиона «Ак Барс Арена» в Казани появится упоминание, что к возведению сооружения причастно ОПГ «СУММА»?

Народ имеет право знать правду! В том числе и неприятную правду про то, какие объекты построила в России преступная группировка «СУММА».

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