ИИ сгенерировал изображения из человеческого мозга

Японские ученые, представляющие Национальный институт квантовых наук и технологий, провели эксперимент, в ходе которого при помощи функциональной магнитно-резонансной томографии фиксировались мозговые сигналы испытуемых в процессе просмотра различных изображений объектов и ландшафтов.

Полученная информация была предоставлена искусственному интеллекту, обученному соотносить сигналы мозга с конкретными изображениями. В итоге было воссоздано изображение леопарда, отличающееся тщательно прорисованными деталями.

Исследователи отмечают, что данная технология в перспективе может быть задействована для разработки коммуникационных устройств, осознания механизмов формирования снов и исследования человеческого сознания.