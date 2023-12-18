Модные стрижки зимы для женщин с круглым лицом: самые стильные тренды для дам разного возраста

Для круглого лица очень важно выбрать правильную прическу, которая визуально сделает его худее. Вот несколько модных стрижек на зиму для дам разного возраста, а также полезные советы, как носить челку и сделать лицо уже и зрительно моложе.

Стрижки для круглого лица для женщин 50 лет

После 50 лет волосы начинают терять эластичность и становятся тоньше. По этой причине многие дамы этого возраста предпочитают делать довольно короткие стрижки. Когда волосы короткие, можно придать корням немного объема. Кроме того, существует еще одна проблема – седина. Окрашивание может повредить волосы, что является еще одной причиной, по которой женщины предпочитают короткие прически. Некоторые стрижки могут изменить черты лица и придать лицу совершенно новый вид.

Вот несколько стрижек для дам от 50 лет с круглым лицом, которые можно выбрать:

короткий боб; асимметричный пикси; длинный боб; волосы средней длины с челкой “бабочка”.

Неважно, какую прическу выбрать, главное – нравиться себе и чувствовать себя уверенно.

Отлично подойдет к полностью седым волосам асимметричная стрижка пикси с боковым пробором.

Стрижка, которая омолаживает и делает худее

Длинный боб идеально подходит женщинам любого возраста, но особенно рекомендуется зрелым дамам, так как визуально уменьшает возраст. Круглое лицо достаточно симметрично, длина и ширина примерно равны, скулы довольно выражены, оно лишено резких контуров. Все это приводит к тому, что женщина выглядит пухлой. Но это можно легко исправить с помощью правильной стрижки, которая делает лицо зрительно худее. Все стрижки боб способны изменить черты лица. Прямой длинный боб может сделать его менее пухлым.

Парящий эффект стрижки “бабочка”

Не все зрелые женщины носят короткие волосы. Тем, у кого очень густая и объемная шевелюра, лучше всего подойдет стрижка “бабочка”. Она красиво обрамляет лицо спереди, делая его более худым, и придает подвижности длинным волосам. Эта стрижка идеальна для визуального омоложения. Кроме того, бабочка подойдет и тем, кто хочет обойтись без радикальной стрижки, убирающей большую длину.

Челка против старения

Стрижка с челкой женщинам старше 50 лет рекомендуется лишь в некоторых случаях. Важно правильно ее подобрать – с учетом формы лица и типа волос. Если волосы очень тонкие и им не хватает объема, с помощью челки можно придать волосам текстуру и подвижность. Кроме того, следует добавить несколько слоев, чтобы добиться молодежного современного вида. С помощью челки можно скрыть морщины на лбу. Нелишним будет подумать об изменении цвета, особенно если много седых волос. Со светлыми волосами не придется красить их каждые две недели.

Укладка вьющихся волос

Независимо от длины волос, кудри могут заметно улучшить внешний вид. Вьющиеся волосы — идеальная основа для многих причесок. Есть возможность играть с разными стилями, например 70-х и 80-х годов. Можно выбрать прически с платками, которые создают красивый контраст. Несколько прядей можно уложить спереди, как будто это челка. Стрижку для вьющихся волос необходимо выбирать исходя из вида локоном, но в целом речь идет о длинном бобе и волосах средней длины.

Многослойная стрижка на длинных волнистых волосах

Совсем необязательно выбирать короткие волосы в возрасте от 50 лет. Если волосы позволяют, можно оставить их довольно длинными. В этом случае рекомендуется делать многослойную стрижку, но слои должны быть едва заметны. Это придаст волосам объем, текстуру и подвижность. Многие женщины за 50 предпочитают носить волнистые волосы, и такая стрижка им идеально подходит.

Практичная стрижка для женщин старше 50 лет

Стрижка должна быть не только модной, но еще и практичной. Если с утра мало времени на укладку, короткая стрижка станет самым подходящим вариантом. Короткий боб выглядит очень стильно. Для особых случаев можно выбрать прическу с эффектом мокрых волос, которая омолаживает и придает свежести образу.

Длинный боб ниже плеч

Длинный боб представляет собой нечто среднее между длинными и средней длины волосами. Его также можно считать стрижкой средней длины. Чтобы эффектно обрамить лицо, две передние пряди укладываются слоями для создания объема.

Короткий боб с многослойной челкой

Челка способна красиво дополнить любую стрижку. Если вы умеете за ней ухаживать, не стоит бояться выбирать такие прически. Многослойная челка подойдет к любой длине и типу волос. Это идеальный способ скрыть первые возрастные изменения на лице. Чтобы понять, подойдет такая челка или нет, следует поговорить с парикмахером, который сразу определит это исходя из формы лица и типа волос.