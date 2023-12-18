 

Мнение: ФСБ и правосудие

18.12.2023, 9:10, Разное
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24 ноября Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) скоропостижно и безальтернативно рекомендовала на пост главы Арбитражного суда Московской области советника председателя Верховного суда России Станислава Федорова.

13 декабря Арбитражный суд Московской области вынес решение, которое мог вынести еще летом. Когда мог отказать в принятии обеспечительных мер в виде запрета на регистрацию сделки купли-продажи 515 000 кв.метров земли в Домодедовском районе Подмосковья. И уже тогда предотвратить действия, очень похожие на рейдерскую атаку.

А в конце ноября в публичное пространство просочилась информация о том, что Московский военный гарнизонный суд дал санкцию на арест Александра Ушакова, заместителя начальника отдела М Управления ФСБ по Москве и Московской области, главного куратора всех московских судов.

Вместе с арестом Александра Ушакова были задержаны еще двое чекистов – оперативники отдела М Алексей Царев и Сергей Манышкин.

Но если Ушаков вины не признает, Царев и Манышкин, задержанные 23 ноября, раскаялись, признали вину, заключили досудебное соглашение.

Попробуем разобраться, как связаны эти три события.

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«Кулачные бои капитана МВД»

«Банкстеры атакуют»

PS Видео выложил не только на YouTube, но и в Rutube.  Как обычно напоминаю: подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки! Подписывайтесь и на мой Telegram-канал.

Источник: Ирек Муртазин


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