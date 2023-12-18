Склонность к суициду можно определить по анализу крови

Как сообщает издание UC San Diego Today, в крови людей, находящихся в депрессивном состоянии, содержатся соединения, свидетельствующие о высокой степени вероятности возникновения мыслей суицидального характера, что показали результаты исследования, проведенного учеными Калифорнийского университета Сан-Диего.

В ходе исследования были изучены 99 образцов крови здоровых людей и тех, кому была присуща депрессия и суицидальные мысли. Ученые утверждают, что пять биохимических веществ, циркулирующих в крови, могут быть задействованы в качестве биомаркеров для выявления лиц, находящихся в состоянии депрессии и имеющих суицидальные мысли, уточнив, что биомаркеры у мужчин и женщин отличаются.

Профессор Робер Навье уточнил: «Если у нас есть 100 человек, которые или страдают от депрессии и суицидальных мыслей, мы могли бы точно определить 85-90 человек, находящихся в зоне наибольшего риска».