 

Склонность к суициду можно определить по анализу крови

18.12.2023, 8:40, Разное
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Как сообщает издание UC San Diego Today, в крови людей, находящихся в депрессивном состоянии, содержатся соединения, свидетельствующие о высокой степени вероятности возникновения мыслей суицидального характера, что показали результаты исследования, проведенного учеными Калифорнийского университета Сан-Диего.

В ходе исследования были изучены 99 образцов крови здоровых людей и тех, кому была присуща депрессия и суицидальные мысли. Ученые утверждают, что пять биохимических веществ, циркулирующих в крови, могут быть задействованы в качестве биомаркеров для выявления лиц, находящихся в состоянии депрессии и имеющих суицидальные мысли, уточнив, что биомаркеры у мужчин и женщин отличаются.

Профессор Робер Навье уточнил: «Если у нас есть 100 человек, которые или страдают от депрессии и суицидальных мыслей, мы могли бы точно определить 85-90 человек, находящихся в зоне наибольшего риска».    


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