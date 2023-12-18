Минимализм станет одним из главных трендов 2024: как составлять модные образы в этом стиле в будущем году

Составление модных образов перед выходом из дома – довольно интересное занятие. Однако иногда на это катастрофически не хватает времени и даже сил. Для таких случаев у вас должно быть несколько вариантов на вооружение, благодаря которым вы будете чувствовать себя в своей тарелке. В 2024 году в тренде минимализм.

О минимализме в целом

Независимо от того, считаете ли вы себя минималистом или нет, иногда самое мудрое решение — сделать выбор в пользу простоты. Конечно, белая футболка и джинсы могут показаться неинтересными, но если они помогут вам добраться из пункта А в пункт Б, сохраняя при этом марку — да, это сочетание всегда будет считаться стильным — тогда на него стоит опираться.

Но есть и другие, менее очевидные формулы минималистического наряда. Они так же легки, как джинсы и футболка, но с небольшой изюминкой, благодаря которой окружающие поймут, что вы в курсе последних веяний моды. От добавления модной обуви до продуманных ярких цветов — эти образы восхищают окружающих.

Черное пальто, свободные джинсы и балетки

Черное пальто — одна из лучших инвестиций в моду, которую вы можете сделать. Оно сочетается со всем, но особо эффектно смотрится с прямыми синими джинсами. К этому образу подойдут балетки. Жемчужные детали на них придают им еще более легкий вид.

Нейтральный пиджак, трикотажное платье и кроссовки

Пытаетесь избавиться от привычки носить только черное? Правильно. Обратите внимание на абсолютно нейтральный образ.

Он подойдет и для вечерних мероприятий. Плотная вязка платья-джемпера – идеальна для холодных зимних дней.

Ну, а кожаные кроссовки с сеткой – неожиданное дополнение. Смотрится очень оригинально.

Кожаная куртка, белая футболка и длинная юбка

Самый быстрый способ сделать узкую длинную атласную юбку более «жесткой» — сочетать ее с кожаной курткой. Получается наряд в стиле рок-н-ролл.

Дополняет образ белая футболка. Такая вещь найдется практически в каждом гардеробе.

Объемный джемпер, синие джинсы и сумка

Удобный повседневный наряд — таким должно быть надежное сочетание для выполнения каких-либо поручений на работе или для неформальной встречи с друзьями.

Джинсы прямого кроя из органического хлопка в стиле 90-х с узкой талией идеально подходят к объемному джемперу. А со стильной сумкой через плечо просто невозможно быть в плохом настроении, ведь образ получается очень ярким и привлекательным.

Платье-макси, короткий меховой жакет и туфли на каблуках

Меховой жакет остается одним из лучших вариантов при выборе верхней одежды и представляет собой простой способ сделать простое черное платье более изысканным. Вязаное платье в рубчик с высоким воротником вместе с таким жакетом – верх изысканности, стиля и элегантности. Классические черные туфли на каблуках – обязательный элемент гардероба.

Кожаный плащ, водолазка и ботильоны на каблуках

Если вы хотите идти в ногу с тенденциями, кожаный плащ должен занять первое место в вашем списке покупок при обновлении гардероба в 2024 году. Сочетайте его с водолазкой – беспроигрышный образ. И дополните стильными ботильонами на каблуках. Благодаря низкому каблуку эта пара обуви будет еще и удобнее большинства других.

Белая рубашка, вязаный жилет и брюки-лужи

Вязаные жилеты не выходят из моды. Носить их можно по-разному, и следующий в списке – повседневный ансамбль. Куда бы вы ни пошли, и чем бы вы ни занимались, белая рубашка — великолепный выбор. Жилет легко надевается сверху, а дополняют образ стильные брюки-лужи.

Серое пальто, яркий джемпер и белые джинсы

Серые пальто одновременно оригинальны и классичны, и они выглядят действительно шикарно в сочетании с одеждой любых оттенков. Конечно, джемпер яркого синего цвета (или аналогичного яркого оттенка) оживит обстановку. А белые джинсы станут завершающим этапом.