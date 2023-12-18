Твен с нами был с одной планеты, не инопланетянин это

Ученые считают, что им удалось впервые поговорить с китом в рамках развития коммуникаций с инопланетянами. Казалось бы, уже большое достижение, что громадный морской обитатель прореагировал на обращение к нему не собратьев, а двуногих существ, — так надо было еще больше заинтересовать читателей. Ну а что могло привлечь внимание праздных любителей сенсаций? Подумаешь, какой-то горбатый кит! Вот инопланетяне — это то что надо!

И такая связь нашлась. У исследователей Института SETI, изучающего «распространенность жизни за пределами Земли», есть программное обеспечение, которое те разрабатывали для последующего использования в общении с инопланетянами. Не иначе как предполагалось, что те должны быть биологическим видом, смахивающим на земных обитателей, пусть и живущих в другой среде.

А потому ученые из SETI с коллегами из Калифорнийского университета и, конечно же, Фонда китов Аляски тестировали ПО, пытаясь наладить связь с горбатыми китами у тамошнего побережья. И впервые в истории ученым удалось это сделать. Исследователи обнаружили сигнал приветствия от кита, которого команда назвала Твеном, а значит «поговорили «с горбатым китом на его языке — «языке горбача».

Программное обеспечение тестировали на китах, чтобы разработать интеллектуальные фильтры, переводящие смысл полученных сигналов. Широко известно, что это умные, социальные животные, которые общаются друг с другом с помощью подводных звуков или «песен», скорее всего, в социальных целях, а также для передачи информации о навигации, хищниках и местах, где можно найти пищу.

В рамках эксперимента команда воспроизвела призыв горбатого кита через подводный динамик, в результате чего Твен приблизился к лодке ученых и, прежде чем ответить, некоторое время кружил вокруг нее. Это продолжалось 20 минут, в течение которых животное издавало звуки в ответ на каждую запись. Команда считает этот момент первым разговором между людьми и китами на «языке горбачей», говорится в заявлении исследовательской группы, опубликованном в Peer J.

А что же инопланетяне? Поражает наша зацикленность на самих себе, то бишь землянах! И это при том, что жизнь вдали от нашего голубого шарика может принять самые разнообразные формы, вплоть до того, что в ее основе, например, будет не углерод, а кремний. И вообще, все наши сигналы окажутся для них не более, чем посторонними шумами, загрязняющими эфир.

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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