Мнение: О літаках из Украины… Мощная «Коса» — ударный ответ «Гераням»?

Только ленивый не обсмеял уже презентацию новой надежды Украины, грозного конкурента российским «Гераням», дальнего дрона-камикадзе «Коса». В оригинале, правда, AQ 400 Scythe, но это не важно. Всё равно это «беспилотник украинского производства», как заявляется.

Но смех — смехом, а если серьёзно?

На что способна новая «Коса»?

Объявленные характеристики внушают некоторое уважение. Дальность полёта — 750 км, крейсерская скорость — 140—150 км/ч. Масса полезной нагрузки, т.е. взрывчатки в боевой части — 32 кг. Но она может быть увеличена до 50-70 кг, правда, за счёт двукратного сокращения дальности полёта. В принципе, хватит, чтобы повредить небольшой дом или мост. Взлётный вес — порядка 100 кг.

Правда, «Герани-2» этот аппарат проигрывает по всем статьям. Российский БПЛА способен лететь на расстояние 1800-2500 км, скорость полёта — 180-185 км/ч., высоты — от 60 до 4000 метров. Ну и главное отличие: корпус у «Герани» — из композитных материалов, у «Косы» — из… фрезерованной и гнутой фанеры. Нет, это не хохма и не фейк. Поэтому ещё раз: корпус «Косы» — из фанеры.

Что ж, #технологии времён братьев Райт #Украина в третьем десятилетии XXI века наконец-то смогла освоить. А ведь ещё недавно производила космические ракеты…

Фанерный корпус обуславливает в целом невысокие лётные характеристики «Косы». Но разработчики продают «баг» за «фичу». Мол, специально всё устроено так, чтобы эти беспилотники могли собирать разнорабочие на мебельных фабриках. И правда, вкрутить десяток-другой китайских саморезов в гнутые фанерные заготовки — особой квалификации не нужно. А вот начинка у лiтака — импортная, кроме, быть может, топливного бака и шасси, в качестве которых приспособлены колёса от хозяйственных тележек. Двигатель — немецкий, электроника — китайская, краска — польская. А стоимость — сопоставима с «Геранями».

Это не должно удивлять. Разработчик — украино-американская компания Terminal Autonomy, ранее известная как One Way Aerospace. В её основателях — ветеран британских Королевских ВВС Джеймс Эрл, бывший австралийский инженер Франсиско Серра-Мартинс, сумевший войти в список Forbes 30 (охватывает предпринимателей-миллионеров возрастом до 30 лет), и украинец Роман Антонов, бывший технический директор стартапа Doroni и менеджер по продажам Globex.UA. По сути, это типичная оболочечная фирма: собственных производственных мощностей у неё нет и сейчас она активно набирает персонал по широкой номенклатуре специальностей, от инженеров и программистов до бухгалтеров и юристов. Видимо, троица предпринимателей сумела таки заинтересовать украинское руководство сказками про «оружие победы» и получить грант.

Далее сюжет понятен. Арендованный мебельный цех, выпуск некоторого количества фанерных «гробов», громкая шумиха и… поделенные миллионы на выходе. Несколькими месяцами ранее One Way Aerospace уже продавала Украине дрон-камикадзе «Скальпель», аналог российского «Ланцета». Но нельзя сказать, что он как-то проявил себя на поле боя. В отличие от конкурента из РФ. Наверное, многим историям действительно свойственно повторяться…

Почему всё это разводилово так легко прокатывает?

Украинским властям, да и социуму в целом, органически свойственна эта наивная вера в «оружие победы». Сначала в NLAW и Джавелины, потом — в Стингеры и «Байрактары», далее — в «Химерсы» и «Абрамсы». Каждый раз все эти надежды неизменно разбивались о суровую реальность, но… религиозные чувства самые сильные.

Когда уже дело дойдёт до истовой веры персонажей с Банковой в спасительную «армию Венка»?

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