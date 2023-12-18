Колодец Тора – гигантское сливное отверстие в Тихом океане

На побережье штата Орегон (США), в уединенном уголке района мыса Перпетуя, находится одно из природных чудес, которое вызывает восхищение у любителей приключений.

Колодец Тора, также известный как «зияющая воронка» Тихого океана, стал не только популярной достопримечательностью, но и загадочным местом, полным морских тайн.

Спокойные воды берега Орегона неожиданно прерываются необычной чашеобразной дырой в базальтовой береговой линии. Это и есть Колодец Тора, получивший свое имя в честь скандинавского бога грома Тора. Легенда гласит, что Тор, расколов землю, создал эту шестиметровую воронку.

Наблюдать за Колодцем Тора стало своего рода ритуалом для фотографов и любителей природы. Под влиянием прилива океанские волны проникают в подводную пещеру и всплескиваются на поверхность. Этот водоворот, окруженный мощными камнями, кажется бездонной пропастью, поглощающей и выплескивающей воду.

Эксперты, в числе которых издатель журнала Coast Explorer Гэри Хейс считают, что Колодец Тора возник в результате обрушения океанской пещеры. Остатки этой пещеры создают естественные проходы для волн, приводя к поднятию потоков воды.

Во время прилива или шторма, волны, разбиваясь о скалы, стремительно наполняют чашу водой, а затем с шумом возвращаются в океан.

Несмотря на свою внушительную глубину, Колодец Тора не считается опасным. Национальный заповедник Сьюслоу, где находится это чудо природы, предупреждает о рисках приближения к краю во время штормов, но подчеркивает, что опасность не так велика, как может показаться.

Ведущий полевой рейнджер Вики Пенвелл рассказывает о трех инцидентах в мае, когда посетители получили травмы от вулканической породы, но чудо Колодца Тора не позволило им скатиться в свои водные объятия. Тем не менее, ее совет прост: в любое время остерегайтесь прибрежных волн.