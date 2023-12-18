Рупор кремлевской пропаганды: Были наивные представления

«Абсолютно искренне вам скажу, оглядываясь назад: несмотря на то, что я почти 20 лет проработал в органах безопасности и во внешней разведке… всё-таки у меня было наивное представление о том, что весь мир, и прежде всего так называемый — сейчас я говорю абсолютно убеждённо, — так называемый цивилизованный, понимает, что произошло с Россией, что она совсем стала другой страной. И если что-то происходит негативного в политике западных стран в отношении России... Я по наивности своей полагал, что это инерция мышления и действий. Вот привыкли бороться с Советским Союзом, и продолжают… Это были наивные представления о реалиях. «Реалии таковы, позднее я в этом на 100% убедился, что после распада Советского Союза (на Западе) считали, что нужно потерпеть — доразвалим и Россию» (с) Путин

Как там было у Зиновьева "Целились в коммунизм – попали в Россию". Некоторые у нас в стране до сих пор продолжают.

Ну а Путин фактически признал, что длительное время находился в заблуждении относительно реальных целей Запада в отношении России.

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