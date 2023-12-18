Мнение: Кстати, о Ходорковском



Отцы ЮКСИ – молодые и задорные

А ведь в самом деле – почему доселе скромный и тихий полковник КГБ в 2003 году вдруг так обурел, что наехал крупнейшую и богатейшую на тот момент частную компанию в России – на великий и ужасный ЮКОС? Ведь ЮКОС в то время был на вершине всех рейтингов, на вершине капитализации, постоянно докладывал о том, как он стремительно развивается. Это была “нефтянка”, а 2002-2003 – это уже начало стойкого восходящего тренда на мировом рынке нефти, по ходу которого цена нефти в ближайшие 10 лет вырастет в 6-7 раз, и не в рублях, а в долларах.

Почему Путин очертя голову бросился на ЮКОС – причем не только обвинением в “неуплате налогов” довел “самую успешную компанию России” всего за год до банкротства, но и возбудил уголовные дела на всех тех, кто имел к ЮКОСу хоть какое-то отношение; не только на всех акционеров-миллиардеров, начиная с Ходорковского и Лебедева, не только на зловещую “Службу безопасности ЮКОСа” (этакое альтернативное КГБ) во главе с Пичугиным, но и даже на весь его высший менеджмент, в итоге засадили даже беременную начальницу юротдела ЮКОСа Светлану Бахмину. Ей дали, насколько я помню, 6 лет – и помню, как все мы тогда охренели: беременной! Шесть лет! За что?? И как так – вот же Путин, такой серенький, маленький, улыбается все время, смешно кряхтит… Он же добрый! (по нынешним временам, конечно, 6 лет – срок “детский”, “щадящий”, это не 15 и не 25… Времена меняются)

Публика, за исключением и тогда уже немногочисленных “либералов”, восприняла арест и посадку Ходорковского вслед за последовавшей фактической национализацией ЮКОСа достаточно равнодушно. Но, как я вижу по своим многочисленным комментаторам, вопрос “за что” так и остался непроясненным. Характерная, кстати, особенность России – здесь никому ничего не интересно, люди живут как во сне, или, как это уже гораздо лучше в свое время обозначил Мандельштам, “мы живем, под собою не чуя страны”.

Так всё-таки: с чего вдруг на своем самом первом сроке тогдашний Пути-Пут (прозвище, ласково данное ему Бушем-мл.) вдруг проявил такую прыть? И почему именно Ходор пал его жертвой? В 2004 году я, тогда начинающий ЖЖст, не чтобы подобрался к разгадке, но, по крайней мере, уловил главную интригу: я понял, что нападая на миллиардера, а точнее – на целую компанию миллиардеров в нищей, стоящей на грани очередного банкротства РФ, Путин сам серьезно рисковал.

А мы ведь за 20 с лишним лет более чем хорошо изучили своего бессменного Нацвождя; нельзя было не заметить, что он вообще-то – человек чрезвычайно осторожный и нерешительный, склонный не принимать никаких решений до тех пор, пока совсем уж не припрёт. Большой любитель “годить”. И только в “деле Ходорковского” – яростная атака. И главное – из-за чего?! Ведь не было никакого видимого повода! Ходорковский не готовил переворот, у него не было своей ЧВК, он не возглавил какую-либо партию (ЮКОС стал как-то шевелиться на политическом поле, в сущности, уже тогда, когда он заведомо ничего не успевал).

На самом деле резон был, он совершенно ясен, он на поверхности, о нем писали – но он, мягко говоря, противоречит “национальной гордости великороссов” и, может, еще кое-каким интересам – поэтому “элиты” предпочитают делать вид, что они ничего такого не знают, ну а простой народ ничего не знает и не хочет знать по дефолту.

Самая, наверно, популярная среди простецов версия “за что закрыли Ходорковского” – это “он со своим ЮКОСом хотел в России всё купить, но Путин ему не дал, поставил на место”. То есть Ходор и Ко – “олигарх”, возмечтавший стать владычицей морскою, а Путин – старый солдат, вставший грудью на пути коварных планов нувориша.

На самом деле всё так, но, как водится с “народными версиями”, с точностью до наоборот. Проказник Ходор и впрямь хотел кое-что сделать – но только не купить, а продать. Он собирался продать ЮКОС… и не только его. НА СТОРОНУ. То есть – воистину “умыслил Страшное”. Схема был элегантная, и ее описывали прямо тогда же в российской открытой прессе (правда, инфу раздобыли… журналисты Би-Би-Си).

В мутной схеме, так взбесившей Путина (Путина ли?) присутствовал и еще один любимец российской публики – Роман Абрамович. Задумывалось так: сначала ЮКОС сливается с Сибнефтью Абрамовича (возникает самая крупная компания в российской “нефтянке”), а потом, не теряя темпа, в этой новообразованной компании-монстре (ее планировали обозвать ЮКСИ) 25% – блокирующий пакет – получает одна из американских “сестер”, одна из крупнейших на тот момент НК мира – Шеврон.

Казалось бы – ну и что? Все было задумано и должно было пройти совершенно легально. Две частные компании сливаются; что, не имеют права? Имеют. Потом в акционерный капитал объединенной компании входит Шеврон – так это ж вообще вроде как прекрасно. Иностранные инвестиции!

Думаю, это была продуманная и по-американски мощная операция американского же капитала. Во время так называемых “залоговых аукционов” реальные хозяева российской экономики отбили их притязания – но упорные американцы не успокоились и попытались зайти с тыла, прикупив, как видим, для надежности сразу двух “петрушек”, они же “капитаны российского бизнеса” и номинально УЖЕ миллиардеры – комсомольского вожака Ходорковского и бедного сироту из республики Коми Абрамовича. Дело у них было на мази, собственно, документы об образовании ЮКСИ Ходор до своего ареста даже успел подписать с Абрамовичем…

И, думается, именно поэтому реальные владельцы российских активов так наскипидарили российского “Владимира Владимировича” – нельзя было терять время.

Все последовавшие попытки приплести к “делу ЮКОСа” какую-то “политику”, типа “Ходорковский рвался к власти” – дешевый балаган. Вся эта операция преследовала одну цель – любой ценой сорвать сделку по слиянию ЮКОСа и Сибнефти с последующим “заходом в Россию” Шеврона.

(кстати, для любителей совпадений: в дальнейшем была провернута очень похожая по форме схема – ЮКОС был поглощен Роснефтью через знаменитую покупку Байкалфинансгруп, затем Роснефть поглотила ТНК-BP, а в этой новой объединенной и уже “самой крупной нефтяной компании в России” 25% получила иностранная компания… только, правда, не Шеврон, а Бритиш Петролеум. Ну и?! Найдите разницу: чекисты сорвали возникновение ЮКСИ с 25% у Шеврона – вместо этого возникла Роснефть с 25% у BP. Казалось бы: если в итоге все равно получилось практически то же самое – чего ж Путин так вскинулся в 2003?)

Но шалость Ходора и Абрамовича разгромили капитально: в ЮКОСе, как уже было сказано, пересажали вообще всех, “слияние” с Сибнефтью самым тщательным образом отменили взад, сам ЮКОС обанкротили и продали с молотка (своим же), и даже Сибнефть показательно (видимо, чтобы неповадно было) продали… почему-то Газпрому (теперь это Газпромнефть). Т.е. сделали всё, чтобы, как говорится, “и духу не было!”

Спросите – а почему ж Абрамовича заодно не посадили? Не знаю. Но похоже, что он успел к кому-то вовремя перебежать, и там его “прикрыли” (хотя, конечно, никаким миллиардером он тоже не был никогда).

Итог. Так в чем была суть операции по внезапной посадке “самого продвинутого русского олигарха”, любимца всей западной прессы в начале нулевых в России? Не допустить “проникновения” американского капитала в “святая святых” – российский нефтегаз. Ради этого, очевидно, все прочие “игроки” объединились, и Путину были даны все полномочия и вся необходимая поддержка. Думается, только при таком условии он и рискнул “полезть” на осиное гнездо под названием ЮКОС. Бояться там, конечно, надо было не “миллиардеров”, а злых американцев, которые получили там себе плацдарм и были готовы его расширить.

Отсюда и жуткое (по тем временам) наказание, выписанное Ходорковскому – 12 лет. Сейчас бы ему, конечно, дали госизмену и все 25, если не 30. За что? ОН ПЕРЕМЕТНУЛСЯ. В этом и был “урок”, преподанный ВСЕМ таким же “держателям мазы”: можно шалить, можно слегка хулиганить, ни в коем случае нельзя переходить к злейшим друзьям из США. Это ХАРАМ!

И – заметим: несмотря на все “волны приватизации”, в России у американских фирм как не было, так ничего и нет. Голяк. У английских – есть, у германских – есть, у французских – есть кое-что, даже у каких-нибудь бельгийских – и то есть (было). А у американских – один Макдональдс.

Говорить про какой-то “патриотизм”, “защиту интересов России”, “национальные недра” и прочее – конечно, смешно. Россияне во всех этих играх или на положении статистов, или в лучшем случае на подхвате, причем, на свое счастье находясь в вечном полусне, даже не понимают, что вообще происходит.

А так, если описывать новейшую историю России с 1991 года не по учебнику Мединского, а по чесноку – она заключается в том, что американцы разными способами пытаются протыриться к самым лакомым кускам российской экономики – и как им постоянно в этом мешают те, кто пролез раньше и, главное, куда лучше научился управляться с местными аборигенами.