Мнение: О прослушке Залужного… Чьи уши торчат?

Лихо закручивается украинский сюжет про закулисную борьбу двух «якодЗЗун» — президента страны Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного. Все СМИ облетела новость о том, что в кабинете у второго нашли некое прослушивающее устройство, а возможно и не одно. Источник сенсации, «РБК-Украина», со ссылкой на военных употребил слово «устройства» — именно так, во множественном числе.

И хотя СБУ, в чьём ведении вообще-то находится борьба с такого рода вещами, впоследствии постаралась смягчить картину произошедшего — якобы находка была не в самом кабинете главкома, а в одном из мест, которое он мог использовать для работы, — скандал не затих. Ведь это сильный удар по репутации украинских спецслужб, да и нынешней киевской власти.

Тем более, что экс-заместитель министра обороны Украина Анна Маляр, комментируя факт нахождения «прослушки» у Валерия Залужного, заявила, что сливы секретной информации из украинских штабов уже имели место. «То, что у нас есть сливы секретной информации, скажем, из штабов – да. Военная тайна уже не раз становилась публичной», — сообщила она в своём ТГ-канале.

Так что возникает вопрос, кто посмел, или, кто за всем этим стоит?

Пока в череде обвинений, как ни странно, не фигурирует наиболее очевидный «российский след». Несмотря на то, что в украинском социуме все поголовно уверены в наличии сотен «спящих агентов Путина», признать провал своей контрразведки для Киева — нож острый. Хотя такой провал был бы и не удивителен. Слишком уж активно СБУ при новом главе увлеклась диверсионными пиар-акциями в ущерб основной работе.

Но базовых версий пока три.

1. Это кто-то из Офиса президента Украины постарался, чтобы следить за популярным в народе главкомом, у которого, как сообщается, неплохие шансы на президентских выборах, если те вдруг всё же состоятся. Ну и вообще, только ленивый уже не говорил, что Валерий Залужный — первый кандидат на замену Владимиру Зеленскому, если Вашингтон решит действительно сменить свою «марионетку».

2. Это инсценировка со стороны самого Валерия Залужного — с дальним и вполне понятным прицелом, а также явным краткосрочным эффектом в виде большей свободы рук, пока разные «» будут выяснсть правду и разбираться друг с другом.

3. Это происки британских спецслужб, которые ищут компромат на Валерия Залужного, чтобы вывести его из игры хотя бы как возможного сменщика Владимира Зеленского.

А вам какая версия ближе?

Или, быть может, предложите свою?

—