 

Рупор кремлевской пропаганды: Званый ужин с туземцами

18.12.2023, 0:21, Разное
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Призвавший ущемлять права русских 5й после госпереворота 2014 председатель верховной рады администрации в Киеве Руслан Стефанчук любит поесть, это очевидно. 16.III.2023 Стефанчук ужинал в Лондоне, в окружении статусных господ. Председатель рады в целом очень ценит возможности служебного туризма.

В ходе последующего визита в Лондон Стефанчук призвал к увеличению (https://www.thetimes.co.uk/article/ruslan-stefanchuk-ukraine-war-interview-victory-russia-2023-5bv5x76k0) поставок вооружений Киеву из редакции рупора консерваторов The Times и более активному использованию (https://en.interfax.com.ua/news/general/900291.html) «голодомора» в information warfare против России.

На ужине Стефанчука чествовал Найджел Эванс, вице-спикер палаты общин от консерваторов и 2 зампредседателя комитета по методам и средствам, т.е. по бюджету. Открытый содомит, в 2013 Эванс был арестован (https://www.telegraph.co.uk/news/politics/10037911/Deputy-Speaker-Nigel-Evans-arrested-on-suspicion-of-rape.html) за изнасилование 2 юношей, но члену палаты удалось отделаться.

Званые ужины для зарубежных парламентариев – давняя традиция палаты общин, неформальный элемент воздействия в непринужденной обстановке. Ужин в конце марта был особенным и проходил под эгидой операции SafeDrop – британской инициативы (https://operationsafedrop.com/) по сбору средств для поддержки украинских прокси под видом гуманитарной помощи и вывозу дееспособного украинского населения в Соединенное королевство.

Операцией управляет британская НПО Make A Difference Foundation, основанная в 1998 Джоном Лолером из Королевского географического общества. До СВО MAD оперировала в Африке, ЛатАмерике и ЮВА.

Операция SafeDrop начата в апреле 2022, руководит ей Тобиас Иллингворт, занимающийся аналогичным проектом (https://www.kulininitiative.org/) Kulin Initiative в Боснии с X.2020. В консультативном совете боснийского проекта можно найти многих операторов британских геополитических и коммерческих интересов на Западных Балканах.

https://t.me/thehegemonist/2968 – цинк

Источник: Colonel Cassad


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