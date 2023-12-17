 

Мнение: Путин и «Единая Россия»

17.12.2023, 23:25, Разное
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Вчера стало известно, что президент России Владимир Путин выдвигается кандидатом на 5 срок в качестве самовыдвиженца.

Для выдвижения президента кандидатом в президенты собрали «команду Путина».

А сегодня прошел съезд «Единая Россия», на которой партия поддержала Путина.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил: «В марте 2024 года наша партия сделает все, чтобы безоговорочную победу снова одержал действующий президент России Владимир Владимирович Путин» (отсюда).

Не пойму, зачем Путину поддержка партии «Единая Россия»? Неужели без поддержки «Единой России» и лично Дмитрия Медведева, Владимир Путин может проиграть? Или его победа будет не безоговорочной?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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