Недостатка в новинках не будет: главные тренды женских сумок на 2024 год

2023 год подходит к концу, и пришло время ознакомиться с удивительными тенденциями в области сумочек, которые принесет нам новый год. Хотя некоторые тренды остаются в силе, появятся также новые интересные модели, которые безусловно заслуживают внимания модниц.

Большая сумка-тоут

Когда дело доходит до сумочек, размер имеет значение.Большие сумки были в тренде уже несколько сезонов, и они сохранят свою популярность и в 2024 году. Пожалуй, это самая практичная тенденция сезона, ведь вам теперь не придется беспокоиться о том, что каким-то вещам не хватит места. Элегантные и универсальные, эти вместительные сумки станут незаменимыми в новом году.

Неструктурированные сумки

Бесформенные сумки через плечо станут идеальным повседневным аксессуаром 2024 года. Они вмещают все, что вам может понадобиться. Они созданы в универсальном городском стиле, который прекрасно сочетается практически с любыми образами.

Клатчи

В 2024 году клатчи будут настолько модными, что их можно будет носить не только на вечерних выходах, но и в обычных повседневных ситуациях. Это могут быть как стильные кошельки, так и элегантные миниатюрные сумочки.

Сумочки из крокодиловой кожи

Элегантные и вневременные сумки с тиснением под крокодила станут глобальной тенденцией 2024 года. Такой аксессуар украсит любой наряд, но важно соблюсти одно условия – сумка обязательно должна быть без логотипов. В таком оформлении будут хорошо смотреться и клатчи, и тоуты, и деловые офисные сумки.

Тканые сумки

Тканые сумки — это элегантный и уникальный стиль, который будет очень популярен в новом году. Классическое переплетение интреччато займет почетное место в вашем модном гардеробе. Такая сумка подойдет для любого случая, начиная от похода в магазин, заканчивая романтическим свиданием.

Сумка-бочонок

От зимних кожаных моделей до летних соломенных моделей – сумка в форме бочонка станет настоящим хитом следующего года. На самом деле, это недооцененная классика, которая долгое время оставалась в тени других моделей. Но наконец-то модная справедливость будет восстановлена, и сумка займет достойное место в гардеробе.

Сумка-карго

Брюки карго с множеством карманов, безусловно, стали хитом уходящего года. А в следующем году будут актуальны сумки, выполненные в таким же стиле. Это не просто красиво, но еще и удобно, ведь благодаря большому количеству кармашков каждая вещь будет на своем месте.

Прозрачные сумки

Прозрачные сумки будут очень популярны в новом году. Это забавная тенденция, которую можно носить на вечеринке или даже интегрировать в повседневный образ, добавив своему будничному гардеробу немного экстравагантности, свежести, остроты, привлекательности.

Сумка с верхней ручкой (главное фото)

Осенью текущего года появился тренд на сумки с верхней ручкой, и он сохранится на протяжении всего 2024-го. Кожаная сумка с верхней ручкой незаменима для сочетания с рабочей одеждой и повседневными нарядами в неподвластном времени женственном стиле. Верхняя ручка может быть у рабочего портфеля или вечерней сумки. Эта деталь добавит изысканности любому образу.