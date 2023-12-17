 

Рупор кремлевской пропаганды: Россия будет самодостаточной или ее вообще не будет

17.12.2023, 19:40, Разное
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Из свежих заявлений Путина.

Россия не отдаст свой суверенитет в обмен на колбасу. Россия будет либо суверенной и самодостаточной державой, либо ее вообще не будет. Западные "рецепты" не сработают против России.

Россия будет принимать все решения сама. без подсказок из-за рубежа. У России есть право и жизненная необходимость быть сильной.

Масштаб исторических задач стоящих перед Россией требует сплочения всех патриотических сил страны.

PS. Публичный разрыв с Западом продолжается. Одним из вольных или невольных последствий правлния Путина на длительном историчском отрезке станет историческое поражение западничества в России и его дальнейшая маргинализация. Иронично, что это происходит после десятилетий "похода на Запад".

PS2. СМЕРШ пора было возрождать еще весной 2022 года.

Источник: Colonel Cassad


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