Байден отменил выборы в США из-за продолжающихся военных конфликтов

Президент США Джо Байден будет исполнять свои обязанности до полного окончания боевых действий в Украине и в секторе Газа – с таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Намеченные на 2024 год президентские и парламентские выборы будут отложены «до наступления мира на всём Земном шаре».

11-я поправка в Конституцию позволяет президенту и Конгрессу отменять выборы в случае, если США участвуют в военном конфликте, пояснила Жан-Пьер. В настоящее время страна задействована в 21 конфронтационной ситуации по всему миру, из которых по меньшей мере две находятся в горячей фазе. В такой ситуации единственный способ сохранить стабильность и защитить демократию – это отмена выборов, на которых враждебные американцам силы могли бы повлиять на формирование военных бюджетов.

– Мы обязательно проведём выборы, когда в мире не останется больше войн, насилия и гомофобии, – говорит Карин Жан-Пьер. – Может, в 2030 году или чуть позже. А до тех пор президент Байден будет оставаться гарантом нашей Конституции, оплотом стабильности и арбитром во всех внутренних спорах. Каждый американец должен сегодня задуматься и дать себе ответ на главный вопрос: кто, если не Байден? И если вы как следует подумаете, то поймёте, что выборы вам не особо и нужны.

—