Следующее поколение Apple Watch будет иметь увеличенный экран с использованием технологии Micro LED

Следующее поколение Apple Watch, ожидаемое в 2026 году, будет иметь увеличенный экран с использованием технологии Micro LED, согласно последнему отчету аналитической фирмы TrendForce. Старший вице-президент компании по исследованиям, Эрик Чиу, подтвердил эту информацию.

Новые часы будут иметь диагональ экрана, примерно на 10% больше, чем текущие Apple Watch Ultra, что составит около 2,12 дюйма. Интересно, что для производства экранов Micro LED компания Apple сотрудничает с двумя ключевыми поставщиками: немецким гигантом светодиодов, ams OSRAM, и LG Display.

Ams OSRAM будет заниматься производством микро-светодиодных чипов размером менее 10×10 мкм, в то время как LG Display будет отвечать за выпуск дополнительных компонентов для экранов. Переход на технологию Micro LED значительно снизит расходы Apple на дисплеи для часов, согласно Чиу. Ожидается, что к 2026 году стоимость одной матрицы снизится до примерно $120, что в 2,5-3 раза дешевле текущей стоимости OLED панелей.

Кроме того, стоит отметить, что ранее появилась информация о разработке компанией Apple гибкого iPad, что также предвещает интересные новшества в мире электроники.